越南胡志明市全球第二黏著力城市 活力歸屬感吸住居民

中央社／ 河內10日專電

「全球十大最具黏著力城市」排行榜近日公布，越南胡志明市奪第二，僅次台北。報告指出，情感連結等是住民選擇長居主因。胡志明市旅遊協會副會長徐貴成告訴中央社，城市給人家的感覺，且居民因發展動能而驕傲，是座磁性城市。

全球最大設計與建築事務所Gensler最新發布的「2025 城市脈動調查」（City Pulse 2025）訪問全球65座城市的3萬3000位住民，以調查各大城市居民搬進、離開或選擇留下的原因。

報告也針對全球「全球十大最具黏著力城市」（Cities with the highest staying power）進行排名，台北居住受訪者中，有64%不太可能或非常不可能搬離，奪下全球城市「黏著度」（sticky cities）之冠。

緊追在後的第二名國際大城，是越南胡志明市，有61%受訪者不打算搬離，想長居於此。第三名則是獲59%認同的新加坡。

在Gensler列出的152項居住指標中，影響人們是否選擇定居的前5大因素分別為：在城市中不會感到無聊、在城市有「家的感覺」、為這座城市感到驕傲、這座城市適合變老與生活、對城市歸屬感隨時間增長。

Gensler發現，人民選擇移入一個城市的原因通常來自於實際需求，如工作、安全、醫療資源等。

然而，選擇停留在一座城市的原因卻通常是無形因素，包括城市帶來的快樂、滿足和自豪感，以及與在地的連結，也就是歸屬感。

胡志明市奪第二，作為越南經濟貿易第一大城，該市近年來快速發展。胡志明市旅遊協會副會長徐貴成9日接受中央社電訪，首先指出胡志明市的各項發展與逐漸改善的體制。

他指出，越南政府近年積極發展經貿、推動行政改革。胡志明市住民一旦定居，便很難離開。

胡志明市在工作機會與生活消費方面都在東南亞名列前茅，資訊科技、金融、製造業和服務業等領域的人才需求都非常高，具競爭力的薪資和充滿活力的工作環境是主要優勢。

此外，同為越南聯邦旅行社總經理的徐貴成表示，胡志明市文化和娛樂活動多元且充滿活力，擁有豐富的生活體驗，包括美食、娛樂活動和歷史文化，讓居民感覺不無聊。

他告訴記者，「胡志明市不僅在越南經濟地位穩定，甚至瞄準東南亞最具最重要城市之一。由於居民感受到政府行動與城市進步，因此都對胡志明市的發展感到自豪，覺得受到重視，也有前景」。

徐貴成分析，胡志明市的吸引力不僅來自於就業機會或生活成本等實際因素，更來自於它能夠創造充滿活力、文化豐富的生活環境。

他說，「讓每個住民都感覺像在家一樣，形成一種深刻的歸屬感。正是這些情感連結，讓胡志明市成為一個難以抗拒的『磁性城市』」。

Gensler每年調查城市發展與人民居住趨勢，以探索造成城市人口移動與黏著的經濟、社會與環境因素。

