「全球塑膠公約」談判進度有限 主席急喊：沒有時間了

「全球塑膠公約」最終談判會議昨邁入第五天，但整體進展有限，主席文本草案多數條文懸而未決，條文括號標註不減反增，突顯分歧仍深。大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）在全體會議上數度強調「沒有時間了」，呼籲各工作小組加快協商腳步，確保能在八月十四日如期提交最終成果。

「全球塑膠公約」談判會議自本月五日開幕以來，大會即分成四個工作小組，分別負責不同條文內容的分組討論。聯合國昨召開中場會員大會，由各工作小組彙報討論成果，但進度普遍不如預期，部分條款甚至陷入停滯。各界關注的第三條「塑膠產品」及第六條「塑膠減產」等爭議性條文，至今仍未有定論。

主席瓦迪維索在會中坦言，首周各工作小組雖密集開會協商，但進展仍不足以達成目標，並數度強調「我們沒有時間了」。他指出，塑膠公約談判已歷經兩年多討論，各國代表早已獲得充分表達立場的機會，呼籲各組共同主席與代表團落實「時間管理」，務必在時限內完成條文草案。

瓦迪維索也在會中裁示，談判已進入關鍵階段，必須集中精力衝刺。他宣布，無爭議條文將直接送交法律起草小組，爭議不大的條文則加速尋求共識；至於具高度爭議的條款，將在形成共識後召開全會討論，再送交起草小組。

歐盟與27個成員國代表發言指出，全球塑膠汙染問題日益惡化，首周談判進度未達預期，時間正在流逝。歐盟呼籲加強協調與非正式磋商，鼓勵高效率會議管理，避免推遲或阻礙進程，並反對無限期延會，強調必須以緊迫行動推動談判，為全球公民提供應對塑膠汙染的解方。

隨著時間推進，會議談判已進入白熱化階段。與會專家觀察，大會主席已將卅二條文依共識程度分為無疑義、爭議不大與高度爭議三類，先逐條審查無爭議條文，具爭議部分則繼續協商，以雙軌制分頭進行，預料下周就會陸續開始進行逐條審查與文字確認，評估延會機率應該不高。

為抗議談判進度不如預期，多個公民團體在全體大會議場前集結，手持「keep the promise」標語，呼籲各國代表堅守承諾，制定具法律約束力的條約。

由多家跨國企業、金融機構、非政府組織等團體組成的「全球塑膠條約商業聯盟」（Business Coalition for a Global Plastics Treaty）也發表聲明，呼籲各國政府大膽行動，訂定涵蓋塑膠全生命周期的統一法規。