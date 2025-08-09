新加坡60年國慶 空軍編隊飛行秀博滿堂彩、全場高唱主題曲

新加坡今天歡慶60歲生日，在政府大廈前大草場辦理慶典。新加坡空軍特別設計飛行演出，現場觀眾驚呼連連、掌聲不斷。

新加坡1965年獨立建國，今年慶祝60週年，新加坡空軍共出動26架飛機參加飛行表演，包括派出6架F-15SG戰機展示「星花綻放」隊形與三角隊形，並與4架組成「鑽石」隊形的F-16戰機飛過大草場舞台。在三角隊形飛行中，左右兩側戰機向外翻轉並快速爬升，全場觀眾歡呼聲不斷。

編隊表演還出動1架A330多用途運輸機、4架F-16戰機以及1架灣流550型空中預警機；直升機表演則由S-70B型海鷹海軍直升機、AH-64D阿帕契直升機、H225M型直升機和CH-47契努克直升機組成。直升機掛載巨型新加坡國旗飛越上空，吸引眾多民眾搶拍。

另外，新加坡海軍蛙人乘搭H225M型直升機、紅獅跳傘隊隊員乘坐空軍C-130運輸機，兵分兩路飛往濱海灣上空。蛙人從金禧橋（Jubilee Bridge）到濱海藝術中心前方水域潛入，紅獅跳傘隊則在空中組織隊形、依次著陸。這是蛙人與紅獅自2018年後再次聯合出演。

在觀眾席上的新加坡民眾，拿著手板寫下期許「希望新加坡一直團結」、「希望國家繼續進步」、「希望孩子順利追求心中夢想」等，並跟著現場主持人齊喊口號、高唱國慶主題歌曲。

新加坡總理黃循財昨天以英文發表國慶獻詞（National Day Message）。他表示，回首歷程可以體會到，新加坡建國當時的處境是多麼岌岌可危，在許多關鍵時刻都可能陷入困境；儘管道路坎坷，新加坡仍然建立了如今的家園。