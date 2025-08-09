快訊

台中「1400萬保險箱」遭搬走 警追到台南逮人！48小時火速偵破

背景強大？23歲華裔女駕勞斯勞斯撞賓士 全網竟找嘸神秘豪門身分

新加坡60年國慶 空軍編隊飛行秀博滿堂彩、全場高唱主題曲

中央社／ 中央社
新加坡8月9日歡慶60歲生日，在政府大廈前大草場辦理慶典，巨幅新加坡國旗在上空飄揚，吸引眾多民眾搶拍。圖／中央社
新加坡8月9日歡慶60歲生日，在政府大廈前大草場辦理慶典，巨幅新加坡國旗在上空飄揚，吸引眾多民眾搶拍。圖／中央社

新加坡今天歡慶60歲生日，在政府大廈前大草場辦理慶典。新加坡空軍特別設計飛行演出，現場觀眾驚呼連連、掌聲不斷。

新加坡1965年獨立建國，今年慶祝60週年，新加坡空軍共出動26架飛機參加飛行表演，包括派出6架F-15SG戰機展示「星花綻放」隊形與三角隊形，並與4架組成「鑽石」隊形的F-16戰機飛過大草場舞台。在三角隊形飛行中，左右兩側戰機向外翻轉並快速爬升，全場觀眾歡呼聲不斷。

編隊表演還出動1架A330多用途運輸機、4架F-16戰機以及1架灣流550型空中預警機；直升機表演則由S-70B型海鷹海軍直升機、AH-64D阿帕契直升機、H225M型直升機和CH-47契努克直升機組成。直升機掛載巨型新加坡國旗飛越上空，吸引眾多民眾搶拍。

另外，新加坡海軍蛙人乘搭H225M型直升機、紅獅跳傘隊隊員乘坐空軍C-130運輸機，兵分兩路飛往濱海灣上空。蛙人從金禧橋（Jubilee Bridge）到濱海藝術中心前方水域潛入，紅獅跳傘隊則在空中組織隊形、依次著陸。這是蛙人與紅獅自2018年後再次聯合出演。

在觀眾席上的新加坡民眾，拿著手板寫下期許「希望新加坡一直團結」、「希望國家繼續進步」、「希望孩子順利追求心中夢想」等，並跟著現場主持人齊喊口號、高唱國慶主題歌曲。

新加坡總理黃循財昨天以英文發表國慶獻詞（National Day Message）。他表示，回首歷程可以體會到，新加坡建國當時的處境是多麼岌岌可危，在許多關鍵時刻都可能陷入困境；儘管道路坎坷，新加坡仍然建立了如今的家園。

他指出，新加坡必須調整經濟策略來鞏固競爭力，包括積極採納新科技，如人工智慧和機器人技術等，並有效運用在經濟等各個層面，協助人們和企業充分利用這些技術，加強競爭優勢。

新加坡8月9日歡慶60歲生日，在政府大廈前大草場辦理慶典。新加坡空軍特別設計飛行演出，現場觀眾驚呼連連、掌聲不斷。圖為7月26日預演畫面。圖／中央社
新加坡8月9日歡慶60歲生日，在政府大廈前大草場辦理慶典。新加坡空軍特別設計飛行演出，現場觀眾驚呼連連、掌聲不斷。圖為7月26日預演畫面。圖／中央社
新加坡8月9日歡慶60歲生日，在政府大廈前大草場辦理慶典，眾多民眾揮舞國旗。圖為7月26日預演畫面。圖／中央社
新加坡8月9日歡慶60歲生日，在政府大廈前大草場辦理慶典，眾多民眾揮舞國旗。圖為7月26日預演畫面。圖／中央社

戰機 新加坡 直升機

延伸閱讀

新加坡60週年國慶　台灣致贈奈米噴漆蘭花祝賀

台北擊退新加坡、雪梨奪全球「最想長居城市」 蔣萬安點出關鍵

多國人士在星參與應對大陸對台封鎖演習 發現撤僑必須靠星光部隊

全球最想長居城市 調查報告：台北擊敗新加坡奪冠

相關新聞

全球旅遊巴黎最令人焦慮…紐約排不上10大 杜拜最令人放鬆

依據一份由西班牙度假屋租賃公司Ibiza Summer Villas所進行的2025城市旅遊壓力大調查，壓力最小與最大的...

新加坡60年國慶 空軍編隊飛行秀博滿堂彩、全場高唱主題曲

新加坡今天歡慶60歲生日，在政府大廈前大草場辦理慶典。新加坡空軍特別設計飛行演出，現場觀眾驚...

「全球塑膠公約」談判進度有限 主席急喊：沒有時間了

「全球塑膠公約」最終談判會議昨邁入第五天，但整體進展有限，主席文本草案多數條文懸而未決，條文括號標註不減反增，突顯分歧仍...

TAIWAN PLUS登大阪 文化部政務次長：台灣文化走進日人生活

中華文化總會今年首度將TAIWAN PLUS移師大阪，以「台日新風」為主題，今天開幕短短1小時就吸引超過3000人湧入。...

乘龍號載4太空人啟程返地球 結束國際太空站5個月任務

在國際太空站（ISS）停留近5個月後，一個4名太空人組成的國際團隊搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）的乘龍號（Cr...

希臘野火肆虐第2天釀1死 強風恐助長火勢蔓延

希臘雅典附近的大規模野火今天進入第2天，當局出動數百名打火弟兄救火。這波野火已造成1人死亡，當局憂心強風助長下火勢恐蔓延

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。