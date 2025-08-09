快訊

聽新聞
希臘野火肆虐第2天釀1死 強風恐助長火勢蔓延

中央社／ 雅典9日綜合外電報導
希臘雅典附近的大規模野火今天進入第2天，當局出動數百名打火弟兄救火。這波野火已造成1人死亡，當局憂心強風助長下火勢恐蔓延。圖／路透社
希臘雅典附近的大規模野火今天進入第2天，當局出動數百名打火弟兄救火。這波野火已造成1人死亡，當局憂心強風助長下火勢恐蔓延。圖／路透社

希臘雅典附近的大規模野火今天進入第2天，當局出動數百名打火弟兄救火。這波野火已造成1人死亡，當局憂心強風助長下火勢恐蔓延。

法新社報導，消防局發言人說，已在距離雅典東南方約43公里的凱拉泰阿（Keratea）地區，部署了260多名消防員、近80輛消防車和12架飛機。

發言人告訴法新社：「火勢已有所減弱，但部份地區仍在燃燒。」

隨著火勢逼近沿海度假勝地帕雷阿佛卡伊亞（Palea Fokaia），昨天深夜當地住家和安養中心已經撤離數十人。

消防員後來在凱拉泰阿附近一處小屋發現1名老人的遺體。

路透社報導，這波野火今天上午雖獲得控制，但在預期週末會有強風影響，部分高風險地區的撤離行動仍持續進行。

希臘與其他地中海國家被科學家稱為「野火熱點」，這些地區在炎熱乾燥的夏季時常發生野火，由於氣候快速變遷，近年來野火更具破壞力，促使人們呼籲採取新的因應對策。

雅典周邊大部分地區數月來幾乎沒有降雨。

野火 雅典 希臘 地中海

