TAIWAN PLUS登大阪 文化部政務次長：台灣文化走進日人生活

中華文化總會今年首度將TAIWAN PLUS移師大阪，以「台日新風」為主題，今天開幕短短1小時就吸引超過3000人湧入。文化部政務次長王時思表示，透過生活化的市集形式，讓台灣文化走進日本民眾的日常，也展現台灣多元與韌性的魅力。

文化部在大阪世博舉辦期間，舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，文總也配合把今年邁入第6屆的TAIWAN PLUS首度移師大阪，命名為「台日新風」，呼應大阪世博主題「創造閃耀生命光輝的未來社會」，並將活動擴大為兩個週末，於今、明兩天，及16、17日在中之島舉辦。

「台日新風」市集下午3時在中之島正式開張，根據統計，短短1小時就湧進超過3000人。

文化部政務次長王時思體驗市集後表示，這讓大家看到文化的表現可以有很多不同介面，除了文學、電影等藝術形式的呈現外，還可以透過市集這種生活化的內容，與日本民眾交流。

王時思指出，現場可見陶器、金屬、精工、漆器等作品，雖然外觀讓日本民眾感到熟悉，但創作元素源自台灣。「我們希望透過這樣的方式，與更多一般民眾交流，也希望大家把這些產品帶回家，讓台灣成為他們日常生活的一部分」。

王時思表示，最令她印象深刻的是一個名為「鯨湯匙」的攤位。創作者使用台灣鯨豚和海洋的線條做藝術創作，材質還是回收木料，非常永續。創作者把鯨豚當作台灣的「海洋鄰居」，長年陪伴在島嶼身旁，這個意象浪漫又友善，轉化成藝術作品格外動人。

談到為什麼要趁大阪世博期間舉辦活動，她表示，世博的主題是「閃耀著生命光輝的未來社會」，而未來的光輝，其實來自對當下生活的滿足與信心。因此這次策展以「奇蹟之島」為主軸，從文化、科技、視覺藝術到電影、文學、工藝，全方位呈現台灣的多元與韌性，「希望大家因為台灣，而更有信心迎向未來」。

她觀察到，目前為止現場反應非常熱烈，有些商品半小時就賣光，人潮絡繹不絕，民眾也非常願意排隊看展。由於文化世博每週都有不同主題展出，許多日本民眾驚訝於台灣不只帶來熟悉的文化元素，還有許多精緻的文化是過去未曾接觸過的，「大家對這種多元呈現印象都很深」。

「鯨湯匙」創作者張意接受中央社訪問表示，他平常的創作題材多以鯨豚為主題。這次因為在日本展出，再加上最近台灣發生的一系列事件，讓他有了特別的創作靈感。

他表示，台灣在參加各種國際活動時，總會有人不高興，並且積極的干涉、打壓，導致台灣常常遇到各種阻礙，或是不能用自己的名稱參與，「中華台北（Chinese Taipei）」是如此，大阪世博中的「TECHWORLD 館」也是如此。

張意說，「你必須尋找一下，或是換個角度才能發現台灣」，於是有了「多山小島與它的鄰居」這個系列的作品。正面看，看到的是「多山小島」在海中的鄰居，也就是鯨豚；但如果換個角度看，就能發現那座「多山小島」。

他指出，「多山的小島有許多鄰居，有些鄰居住在周圍的海裡，有個鄰居住在對岸。海裡的鄰居自由自在，對岸的鄰居希望這座小島不可以自由自在。多山的小島希望被世界看見，對岸的鄰居不想小島被世界看見，常常威脅、欺負小島。所以小島常常必須把自己藏起來」。