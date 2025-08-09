乘龍號載4太空人啟程返地球 結束國際太空站5個月任務

在國際太空站（ISS）停留近5個月後，一個4名太空人組成的國際團隊搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）的乘龍號（Crew Dragon）太空船，今天展開返回地球的旅程。

法新社報導，美國籍的麥克林（Anne McClain）和艾耶斯（Nichole Ayers）、日本籍的大西卓哉和俄羅斯籍的培斯科夫（Kirill Peskov）搭乘乘龍號預計耗時17個多小時飛行，於格林威治標準時間明天下午3時33分（台灣時間9日晚間11時33分）在美國加州外海濺落。

他們執行的是美國國家航空暨太空總署（NASA）的商業載人計畫（Commercial Crew Program）第10次國際太空站人員輪換任務。這項計畫是利用與民間產業合作來接續太空梭時代而誕生。

乘龍號已於格林威治標準時間今晚10時15分脫離國際太空站。待其重返地球大氣層時，原本的極高速飛行將放慢下來，之後速度會再因打開巨大降落傘而放慢，使其著陸時力道更小。

當太空艙濺落後，將由SpaceX的回收船用起重機吊上甲板。完成這些步驟之後，4位太空人才能夠走出艙口，吸到幾個月來第一口地球上的空氣。