TAIWAN PLUS首登大阪 a-We周邊商品秒殺

中央社／ 大阪9日專電
TAIWAN PLUS今年首度前往大阪舉行，週末在大阪市中之島登場。地方政府參與相當踴躍，嘉義市長黃敏惠（右3）特別到場，替嘉義市政府設攤的「嘉義百選」助陣，與廠商及文化部次長王時思（左3）合影。圖／中央社
TAIWAN PLUS今年首度前往大阪舉行，週末在大阪市中之島登場。現場有套圈圈等台灣夜市文化體驗、販賣木雕、剪紙、手作布料等文創商品，還有滷肉飯等經典美食，吸引許多愛台灣的日本民眾到場。文總的a-We周邊商品更是引發搶購，瞬間被秒殺。

因應大阪世博，文化部舉辦「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」，而中華文化總會舉辦、今年邁入第6屆的TAIWAN PLUS也配合首度來到大阪，命名為「台日新風」，呼應大阪世博主題「創造閃耀生命光輝的未來社會」。

「台日新風」市集今天下午3時在中之島正式登場，1小時就湧進超過3000人。為了搶購每日限量、每人限購的We TAIWAN吉祥物a-We周邊商品，在攤位還未開賣前就已經有民眾到場卡位，同樣不到1小時內就宣告「品切」（售罄）。

TAIWAN PLUS今年首度前往大阪舉行，週末在大阪市中之島登場。文總的a-We周邊商品引發搶購，瞬間被秒殺。圖／中央社
a-We的絨毛娃娃與玻璃紙鎮扭蛋瞬間完售，小籠包與珍珠奶茶造型的徽章也相當受歡迎。不少日本民眾衝著周邊商品到場，聽到售完大感失望，看著攤位上的展示品邁不開腳步。

本次市集參展品牌超過百家，現場觀光署攤位將提供來場者最新台灣觀光資訊，將魅力無窮的台灣介紹給來訪的日本民眾。攤位也有體驗套圈圈的活動，套中就可以領取托特包等獎品，吸引民眾排起長龍體驗。

現場有許多充滿台灣味的文創商品，包括剪紙藝術、漆器、陶藝，還有以台灣復古壓花玻璃製作的杯墊、花瓶等。另外，深受年輕人喜愛的「香蘭男子電棒燙」、知名插畫家「WHOSMiNG」也都前來設攤。

提到台灣當然少不了美食，基隆百年餅舖「連珍」、上信饌玉、老字號滷肉飯「五燈獎」的攤位，吸引聞香而來的饕客，讓參觀民眾相當盡興。

地方政府參與也相當踴躍，嘉義市長黃敏惠特別到場，替嘉義市政府設攤的「嘉義百選」助陣。

她表示，這次帶來嘉義在地8家最具特色的團隊與作品，包含「木都」嘉義的木雕，以及結合地方特色的創意產品，像是阿里山火車「栩悅號」的模型，甚至將宗教元素與創意設計結合，例如將城隍廟臉譜設計成商品，展現獨特的文化魅力。

黃敏惠表示，美食方面，嘉義帶來了林聰明砂鍋魚頭的泡麵與爆米花、台農82號米與香蕉牛奶的創新米製品、阿里山莊園咖啡，以及醬油和金蔥鵝油等。這些產品不僅好吃，更承載了台灣的創意與用心。

TAIWAN PLUS今年首度前往大阪舉行，週末在大阪市中之島登場，老字號滷肉飯「五燈獎」的攤位，吸引聞香而來的饕客。圖／中央社
