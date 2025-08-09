景點不只一個！百萬網紅遊台愛上這城市 興奮喊：去玩要待久一點

菲律賓百萬旅遊網紅愛上台北，今天在觀光推廣活動上說，台北的景點不只有台北101大樓，還有許多值得探索的秘境，建議去台北玩一定要「多待一點時間」。

台北市政府觀光傳播局今天起在馬尼拉BGC新興發展區的SM Aura購物商場舉辦為期2天的「台北心動之旅」（Feel Your Heartbeat in Taipei）觀光推廣活動，駐菲副代表楊登仕、菲律賓旅遊業者出席，也有許多逛商場的民眾進館參觀。

擁有150萬粉絲的菲律賓旅遊網紅組合「可憐的旅人」（The Poor Traveler）在活動上告訴中央社，由於台灣政府給予菲律賓人14天旅遊免簽待遇，因此造訪台北或台灣的一大優點是不需要做太多行前準備。

「可憐的旅人」成員狄門（Yosh Dimen）讚揚台灣人非常熱情、樂於助人，外來遊客不怕迷路和出錯，不會變成「可憐的旅人」。

狄門說，台北不只有曾經的世界最高建築台北101大樓、中正紀念堂和龍山寺，還有很多值得探索的地方，都有著豐富的文化底蘊和各種美食。

他表示，陽明山國家公園、擎天崗草原、大稻埕、關渡碼頭、劍潭山步道等，都是「被低估的景點」，建議到台北旅遊的菲律賓人要「多待一點時間」。

擁有100萬名追蹤者的網紅魯瑪吉（Krisell Lumagui）說，她喜歡美食與景點，享受大自然與都市的親密接觸，而台北市就是兼具這些特色的地方，「踏進機場的那一刻，你就會有一種奇妙的感覺，迫不及待地想探索這座城市」。

喜歡全家旅行的魯瑪吉，已經去過台灣兩次，即使帶著7歲的孩子，行動仍是相當方便，她說：「台北對每個人都如此安全，我喜歡人們的友善…我們計劃最近再回去待1個月左右。」

根據駐菲律賓代表處的資料，2024年約有近50萬名菲律賓人到台灣旅遊，今年前4個月逾18萬菲律賓遊客到訪，菲律賓已是台灣在東南亞的最大旅遊客源。

赴台的菲律賓遊客當中，估計有8成以上是以台北作為旅遊的第一站。

台北市觀傳局觀光發展科科長洪梅雲介紹，菲律賓人喜歡高CP值的旅遊景點，台北市為此設計3條旅遊路線，分別為自然風景線、親子童趣線以及城市探索線。

「台北心動之旅」觀光推廣活動設置「四大心動站點體驗」，包括台北心動告白牆、台北明信片著色體驗、台北幸運輪盤及台北遊程諮詢站暨歡樂景點打卡牆，全方位呈現台北觀光特色。

民眾只要完成4個站點體驗，即可獲精美環保帆布袋，還有機會抽中菲律賓航空公司提供的台北-馬尼拉來回機票、台北市雙層餐車晚餐雙人券等豐富獎品。活動將持續至明晚9時。

除了實體活動，台北觀傳局也同步在馬尼拉主要商圈設置大型戶外看板廣告，並結合當地吉普尼車體刊登移動廣告，透過定點與流動雙軌曝光，擴大宣傳效益。