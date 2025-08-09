旅日台灣作家李琴峰：反跨浪潮蔓延全球 以書寫抵抗遺忘與壓迫

長期關注社會少數群體處境的旅日台灣作家李琴峰，在柏林受中央社專訪時表示，全球社會正陷入極化，跨性別族群面臨的歧視與壓迫日益嚴峻。她希望透過持續創作，讓書寫來對抗歷史遺忘與權力壓迫。

日本芥川賞得主李琴峰7月底訪問柏林，除在台北駐德代表處文化廳「2025臺灣文學沙龍」系列講座，向德國與讀者分享創作歷程，也親身參與柏林驕傲日遊行，以行動支持LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）群體。

李琴峰長期關注性少數者權益，從她創作的小說中可窺見一二。出道作「獨舞」講述女同志趙迎梅由死而生的故事；她最推薦讀者閱讀的「北極星灑落之夜」，則以日本著名同志聚集地「新宿二丁目」為背景，勾勒性少數群體各異的生存處境與生活樣態。

●全球極端保守勢力興起 移民、性少數成攻擊目標

李琴峰在柏林受中央社專訪表示，從美歐到亞洲，全球正面臨極化趨勢。在她居住的日本，近年爆發不少針對庫德族的排外事件，極右翼「參政黨」則在今年7月選舉躍升為參議院第3大黨，外籍移民與LGBTQ+族群等社會少數，正被部分極端人士視為宣洩不滿的出口。

這樣的現象也在美國發生，2023年李琴峰到愛荷華州參加作家駐村計畫，她在當地觀察到，有著廣闊自然風景與友善鄉村氛圍的愛荷華州，在政治與性別平權議題上越趨保守。

李琴峰指出，2015年美國憲法保障同性婚姻合法地位後，反同保守派轉而將LGBTQ+的T，即最小眾的跨性別者孤立出來，將他們視作攻擊目標，藉此削弱性少數群體的力量。

●美國中央到保守州法令 跨性別族群生存權遭剝奪

包括愛荷華州的保守州陸續出現反LGBTQ+的州法，這些法律絕大多數都是以剝奪跨性別者的基本人權、醫療、教育、體育權為目標。

川普重返白宮後，更簽署14183號行政命令取消跨性別軍人的服役資格，並在14168號行政命令中規定聯邦政府僅承認男女二元性別。她直言，這等於徹底剝奪跨性別族群的生存權。

官方定調的「反跨主旋律」正抹去美國人權史重要的ㄧ頁。李琴峰舉例，紀念1969年石牆暴動、象徵LGBTQ+運動里程碑的國立石牆紀念公園，其官網刪去「LGBTQ+」中的「TQ+」，形同竄改並抹除跨性別群體的歷史。

●不該抹煞多元化社會 繼續書寫為少數族群留足印

她認為，把LGBTQ+最小眾的跨性別者當作替罪羔羊的現象，並不限於美國，也出現在需要摘除器官才能更改法律性別的台灣，以及2024年巴黎奧運的拳擊賽場。

在柏林走訪許多博物館、研究與歷史考察德國性少數的李琴峰說，納粹掌權前的德國社會曾開放多元，柏林有同志酒吧、性別非典型者的社交空間，甚至設有性科學研究所；然而納粹當政後，這些成果轉瞬化為烏有。