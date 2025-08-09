快訊

趙露思認「半隻腳跨出演藝圈」 直播哽咽求工作：在這我沒得幹了

MLB／昔7球滿壘爆炸→今11球滿壘守住 曾豪駒看鄧愷威：沒有亂了陣腳

輕颱楊柳路徑曝光！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

旅日台灣作家李琴峰：反跨浪潮蔓延全球 以書寫抵抗遺忘與壓迫

中央社／ 柏林9日專電
以日文書寫的旅日台灣作家李琴峰（左），在柏林向讀者介紹她的文學作品與創作歷程。圖／中央社
以日文書寫的旅日台灣作家李琴峰（左），在柏林向讀者介紹她的文學作品與創作歷程。圖／中央社

長期關注社會少數群體處境的旅日台灣作家李琴峰，在柏林受中央社專訪時表示，全球社會正陷入極化，跨性別族群面臨的歧視與壓迫日益嚴峻。她希望透過持續創作，讓書寫來對抗歷史遺忘與權力壓迫。

日本芥川賞得主李琴峰7月底訪問柏林，除在台北駐德代表處文化廳「2025臺灣文學沙龍」系列講座，向德國與讀者分享創作歷程，也親身參與柏林驕傲日遊行，以行動支持LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）群體。

李琴峰長期關注性少數者權益，從她創作的小說中可窺見一二。出道作「獨舞」講述女同志趙迎梅由死而生的故事；她最推薦讀者閱讀的「北極星灑落之夜」，則以日本著名同志聚集地「新宿二丁目」為背景，勾勒性少數群體各異的生存處境與生活樣態。

●全球極端保守勢力興起 移民、性少數成攻擊目標

李琴峰在柏林受中央社專訪表示，從美歐到亞洲，全球正面臨極化趨勢。在她居住的日本，近年爆發不少針對庫德族的排外事件，極右翼「參政黨」則在今年7月選舉躍升為參議院第3大黨，外籍移民與LGBTQ+族群等社會少數，正被部分極端人士視為宣洩不滿的出口。

這樣的現象也在美國發生，2023年李琴峰到愛荷華州參加作家駐村計畫，她在當地觀察到，有著廣闊自然風景與友善鄉村氛圍的愛荷華州，在政治與性別平權議題上越趨保守。

李琴峰指出，2015年美國憲法保障同性婚姻合法地位後，反同保守派轉而將LGBTQ+的T，即最小眾的跨性別者孤立出來，將他們視作攻擊目標，藉此削弱性少數群體的力量。

●美國中央到保守州法令 跨性別族群生存權遭剝奪

包括愛荷華州的保守州陸續出現反LGBTQ+的州法，這些法律絕大多數都是以剝奪跨性別者的基本人權、醫療、教育、體育權為目標。

川普重返白宮後，更簽署14183號行政命令取消跨性別軍人的服役資格，並在14168號行政命令中規定聯邦政府僅承認男女二元性別。她直言，這等於徹底剝奪跨性別族群的生存權。

官方定調的「反跨主旋律」正抹去美國人權史重要的ㄧ頁。李琴峰舉例，紀念1969年石牆暴動、象徵LGBTQ+運動里程碑的國立石牆紀念公園，其官網刪去「LGBTQ+」中的「TQ+」，形同竄改並抹除跨性別群體的歷史。

●不該抹煞多元化社會 繼續書寫為少數族群留足印

她認為，把LGBTQ+最小眾的跨性別者當作替罪羔羊的現象，並不限於美國，也出現在需要摘除器官才能更改法律性別的台灣，以及2024年巴黎奧運的拳擊賽場。

在柏林走訪許多博物館、研究與歷史考察德國性少數的李琴峰說，納粹掌權前的德國社會曾開放多元，柏林有同志酒吧、性別非典型者的社交空間，甚至設有性科學研究所；然而納粹當政後，這些成果轉瞬化為烏有。

「這就是我們必須持續書寫、繼續為少數群體發聲的原因。」李琴峰說，LGBTQ+權利看似已取得進展，但「永遠都不夠」。正因如此，她的創作始終關注人的處境，期盼藉由文學抵抗壓迫與遺忘，紀錄下少數族群在歷史中的身影與痕跡。

李琴峰以「彼岸花盛開之島」獲日本文壇榮譽芥川賞，目前專職文學創作與翻譯。近期將有新作「我們一起去看月亮（暫譯）」在日本出版，作品取材自她2023年在美國愛荷華州駐村的觀察與經驗。圖／中央社
李琴峰以「彼岸花盛開之島」獲日本文壇榮譽芥川賞，目前專職文學創作與翻譯。近期將有新作「我們一起去看月亮（暫譯）」在日本出版，作品取材自她2023年在美國愛荷華州駐村的觀察與經驗。圖／中央社

LGBTQ 柏林 同志 德國 跨性別 李琴峰

延伸閱讀

「納粹」攻防不斷…羅智強批造謠喊告 苗博雅回擊：濫用司法

遭苗博雅指力挺納粹青年 羅智強：不道歉就提告

八炯被爆研究納粹煽動群眾 張啓楷：曹興誠同是法西斯

八炯爆研究納粹引戰火！羅智強控未譴責 苗博雅反嗆「雙面小強」

相關新聞

全球旅遊巴黎最令人焦慮…紐約排不上10大 杜拜最令人放鬆

依據一份由西班牙度假屋租賃公司Ibiza Summer Villas所進行的2025城市旅遊壓力大調查，壓力最小與最大的...

旅日台灣作家李琴峰：反跨浪潮蔓延全球 以書寫抵抗遺忘與壓迫

長期關注社會少數群體處境的旅日台灣作家李琴峰，在柏林受中央社專訪時表示，全球社會正陷入極化，跨性別族群面臨的歧視與壓迫日...

打破普遍印象！歐美許多家長與孩子同睡 但不敢公開講

東西方父母對於要不要和年幼子女一起睡，想法截然不同。在美國等西方國家，許多家長對於和年幼子女一起睡覺感到不安，但在亞洲國家，和年幼子女同睡是常態，許多亞洲家庭考量的問題是，要等到小孩多大才把他們趕到另一個房間自己睡。 在美國和一些西方國家，許多家長不會和年幼子女同睡，特別是6個月以下嬰兒，原因之一是專家憂心這對孩子不安全。但在其他地方，家長和嬰幼兒同睡被認為很正常，特別是亞洲國家，許多家庭家中空間狹小或受社會文化影響，選擇和子女同睡。許多亞洲家庭的問題不是要不要和嬰幼兒同睡，而是何時停止。

走出戶外15分鐘 研究證實能減壓、抗焦慮還可消除疲勞

現代人生活步調緊湊，身處都市叢林，連帶使身心也亮起紅燈。不過一項最新研究發現，每天只要花15分鐘待在戶外，就能有效降低憂鬱症的風險，不只能夠減少焦慮、憂鬱心情，甚至還能消除疲勞。

影／何時交往或同居？約會愛情節奏大不同 歐洲各國青年比一比

從第一次約會到搬到一起共同生活，歐洲各國的年輕人對此有著不同的節奏。想來了解一下嗎？

法國南部80年最猛山火 燒掉1.6個巴黎 11個消防員受傷

法國南部奧德省從5日開始發生近80年來最大規模山火，延燒3天火場面積已達到1.7萬公頃，目前火勢仍在蔓延，造成一人死亡。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。