日將調高最低時薪…首見地方漲幅超越都市 老闆高喊吃不消
根據日媒「TBS NEWS」報導，日本厚生勞動省的諮詢委員會近日提出建議，包括熊本縣在內的青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島及沖繩多個地區，最低時薪調漲幅度的目標為64日圓（約新台幣13元），東京、神奈川、愛知、大阪、北海道、京都、兵庫等地區則預計調漲63日圓。若此案通過，熊本縣時薪將首度突破1000日圓（約新台幣203元），達1016日圓（約新台幣206元），為歷來最大漲幅，且首次出現地方漲幅超過都市地區的情況。
在熊本市街頭，許多打工族對調漲時薪有所期待。就讀大二、時薪1000日圓的學生坦言，「覺得還是偏低，希望能再多一點」，並笑稱平常看餐廳菜單時，會換算成「得打工幾小時才能吃」。另一名時薪1100日圓（約新台幣223元）的大三學生則表示，對現有薪資已滿意，但也擔心增加店家的經營風險。
資方的壓力同樣不小。熊本市上通商店街一家服飾店負責人指出，「若營收沒增加，即使被要求調漲薪資也很難負擔」，更何況原物料成本也持續上升。餐飲業方面，即使像知名黑毛和牛壽喜燒店已將時薪設定在1400日圓（約新台幣284元）以吸引人手，仍希望人事成本漲幅能盡早趨緩。不過店家也強調，若能吸引更多顧客、提高單人營收，薪資調漲未必是壞事。
熊本地方最低薪資審議會已於8月7日展開討論，勞資雙方針對漲幅各有立場。勞方認為物價持續上漲，為維持生活必須加薪；資方則訴求產品售價轉嫁困難，成本壓力過大，預料雙方將展開一場激烈拉鋸。此次64日圓的漲幅若成真，將直接影響餐飲、零售等大量依賴兼職人力的行業，對勞工來說或許能稍微提高收入，但對經營者而言，則可能是沉重的營運考驗。
