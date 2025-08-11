快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本將調漲最低時薪，對餐飲、零售等大量依賴兼職人力的行業影響很大。圖為日本街景。 圖／Ingimage
根據日媒「TBS NEWS」報導，日本厚生勞動省的諮詢委員會近日提出建議，包括熊本縣在內的青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島及沖繩多個地區，最低時薪調漲幅度的目標為64日圓（約新台幣13元），東京、神奈川、愛知、大阪、北海道、京都、兵庫等地區則預計調漲63日圓。若此案通過，熊本縣時薪將首度突破1000日圓（約新台幣203元），達1016日圓（約新台幣206元），為歷來最大漲幅，且首次出現地方漲幅超過都市地區的情況。

在熊本市街頭，許多打工族對調漲時薪有所期待。就讀大二、時薪1000日圓的學生坦言，「覺得還是偏低，希望能再多一點」，並笑稱平常看餐廳菜單時，會換算成「得打工幾小時才能吃」。另一名時薪1100日圓（約新台幣223元）的大三學生則表示，對現有薪資已滿意，但也擔心增加店家的經營風險。

資方的壓力同樣不小。熊本市上通商店街一家服飾店負責人指出，「若營收沒增加，即使被要求調漲薪資也很難負擔」，更何況原物料成本也持續上升。餐飲業方面，即使像知名黑毛和牛壽喜燒店已將時薪設定在1400日圓（約新台幣284元）以吸引人手，仍希望人事成本漲幅能盡早趨緩。不過店家也強調，若能吸引更多顧客、提高單人營收，薪資調漲未必是壞事。

熊本地方最低薪資審議會已於8月7日展開討論，勞資雙方針對漲幅各有立場。勞方認為物價持續上漲，為維持生活必須加薪；資方則訴求產品售價轉嫁困難，成本壓力過大，預料雙方將展開一場激烈拉鋸。此次64日圓的漲幅若成真，將直接影響餐飲、零售等大量依賴兼職人力的行業，對勞工來說或許能稍微提高收入，但對經營者而言，則可能是沉重的營運考驗。

「數十年罕見的重大災害」日本熊本降雨破紀錄 疑有攝影記者被沖走

日本九州北部及山口縣等地10日起出現猛烈降雨；福岡、山口、大分、熊本、長崎等縣發生短時間強降雨的「線狀降雨帶」(線狀對流...

日麥當勞「寶可夢之亂」！快樂兒童餐又被糟蹋 小學生排2小時撲空大哭

根據日媒「ENCOUNT」報導，日本麥當勞原定9日起限時3天進行的「寶可夢卡牌」快樂兒童餐活動，因遭大量代購掃貨，許多門市首日就提早宣告結束。官方為無法滿足顧客的期待深感抱歉。

日將調高最低時薪…首見地方漲幅超越都市 老闆高喊吃不消

根據日媒「TBS NEWS」報導，日本厚生勞動省的諮詢委員會近日提出建議，包括熊本縣在內的多個地區，最低時薪調漲幅度的目標為64日圓（約新台幣13元），若通過，熊本縣時薪將首度突破1000日圓（約新台幣203元），達1016日圓，為歷來最大漲幅，且首次出現地方漲幅超過都市地區的情況。

買房壓力大！砸重金赴日相親人數增 韓男：日女要求沒那麼高

根據日媒「TBS NEWS」報導，韓國男性近年來到日本尋找結婚對象的人數明顯增加。35 歲的Ha Gyeong-min在韓國航空公司從事研發工作，特地為了與日本女性相親而來日，還挑選了女性喜歡的抹茶咖啡館作為約會地點，並送上戰鬥機造型胸章展現誠意。但這趟跨國相親的費用並不便宜。結婚介紹所的入會費、往返日本的機票、造型梳化費用等加總起來，花費超過 100 萬日圓，且找到理想對象前，他一年會多次來日相親。

文化世博「魔幻台灣—台灣文學展」大阪登場 展現多元文學風貌

「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」今天推出「魔幻台灣—台灣文學展」。文化部政務次長王時思表示，展場宛如魔...

高齡者手機成癮活動力大減40%…煮飯、購物都退步 研究：恐傷自理能力

智慧型手機越來越普及，已改變現代人的生活模式，連銀髮族滑手機的時間也越來越長。在土耳其，60到74歲老年人的手機使用率已達91.4%，長者們...

