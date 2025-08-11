日將調高最低時薪…首見地方漲幅超越都市 老闆高喊吃不消

根據日媒「TBS NEWS」報導，韓國男性近年來到日本尋找結婚對象的人數明顯增加。35 歲的Ha Gyeong-min在韓國航空公司從事研發工作，特地為了與日本女性相親而來日，還挑選了女性喜歡的抹茶咖啡館作為約會地點，並送上戰鬥機造型胸章展現誠意。但這趟跨國相親的費用並不便宜。結婚介紹所的入會費、往返日本的機票、造型梳化費用等加總起來，花費超過 100 萬日圓，且找到理想對象前，他一年會多次來日相親。

2025-08-11 09:00