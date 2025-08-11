快訊

買房壓力大！砸重金赴日相親人數增 韓男：日女要求沒那麼高

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國男性跨海相親人數漸增。情境示意圖，非當事人。圖/Ingimage
韓國男性跨海相親人數漸增。情境示意圖，非當事人。圖/Ingimage

根據日媒「TBS NEWS」報導，韓國男性近年來到日本尋找結婚對象的人數明顯增加。35歲的Ha Gyeong-min在韓國航空公司從事研發工作，為了與日本女性相親前往日本，還挑選了女性喜歡的抹茶咖啡館作為約會地點，並送上戰鬥機造型胸章展現誠意。但這趟跨國相親的費用並不便宜，結婚介紹所的入會費、往返日本的機票、造型梳化費用等加總起來，花費超過100萬日圓（約新台幣20萬元），且找到理想對象前，他一年會多次赴日相親。

Ha Gyeong-min坦言，在韓國結婚通常需由男性準備房子，不貸款買房往往要等到40歲，「但我希望30多歲就結婚，所以考慮日本女性，因為她們對男方經濟負擔的要求通常沒那麼高」。專門撮合韓國男性與日本女性的婚姻介紹公司指出，目前已有逾8000份韓國男性的入會申請，原因正是韓國的結婚文化與高房價讓許多男性望而卻步。

那麼，日本女性對韓國男性的印象如何？有女性表示，從韓劇中看到韓國男性努力、有擔當的一面，覺得形象完美。茨城大學講師笹野美佐恵則分析，年輕一代自小接觸韓國流行文化，對韓國文化熟悉且好感度高，因此對跨國婚姻較不排斥。

不過，記者中島惠提醒，韓國社會對長子的責任要求極高，節慶祭祀繁多，婆家干涉程度也比日本強，讓不少日本媳婦壓力不小。就有網友分享，朋友嫁給韓國長子，回鄉時要忙著張羅祭拜、照顧親戚，甚至與未婚小姑同住，「這種生活我完全不能接受」。文化雖相近，但真正生活在當地時，彼此仍需要對文化差異有足夠覺悟。

相親 南韓 日本 婚姻 婆家 買房 兩性關係

根據日媒「TBS NEWS」報導，韓國男性近年來到日本尋找結婚對象的人數明顯增加。35 歲的Ha Gyeong-min在韓國航空公司從事研發工作，特地為了與日本女性相親而來日，還挑選了女性喜歡的抹茶咖啡館作為約會地點，並送上戰鬥機造型胸章展現誠意。但這趟跨國相親的費用並不便宜。結婚介紹所的入會費、往返日本的機票、造型梳化費用等加總起來，花費超過 100 萬日圓,且找到理想對象前,他一年會多次來日相親。

