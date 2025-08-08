TECH WORLD展演「山海天光」 日本觀眾高喊謝謝台灣

中央社／ 大阪8日專電

大阪世博TECH WORLD館今天於EXPO HALL舉辦「展館日」，邀請國際知名表演團隊「舞鈴劇場」演出「山海天光」，90分鐘毫無冷場的精彩表演，讓觀眾掌聲久久不停歇，還有日本觀眾高喊「謝謝你，台灣」（Thank you,Taiwan），演出大獲成功。

演出場地位於大阪世博的主舞台，也是日本天皇、首相石破茂4月12日出席開幕式的場地「夏恩帽」（Shining Hat）。今天與會嘉賓包括大阪世界博覽會事務總長石毛博行、大阪府副知事山口信彥，以及來自其他展館代表超過400人，另有約100名日本政商、僑界代表共襄盛舉，以及各國觀眾近1500人，場面相當盛大。

玉山數位科技株式會社榮譽會長黃志芳在開場前受訪表示，「展館日」是世博期間最重要的一天，每個展館都會在屬於自己的展館日，傾全力呈現最精華的文化、科技與藝術。TECH WORLD館特別邀請到台灣知名表演團體「舞鈴劇場」，帶來融合科技、文化與藝術的跨域創作「山海天光」。

他表示，2022年在美國華盛頓舉辦台灣形象展時，首次邀請「舞鈴劇場」演出，當時就讓所有嘉賓驚艷不已，實力與創意早已獲得國際肯定。事實上，連世界級的太陽馬戲團都曾表示希望能夠收購「舞鈴劇場」，但他們選擇留在台灣，堅持以台灣表演團體的身分持續創作與演出。這次世博毫不猶豫，再次邀請他們來到大阪，為展館日獻上最精彩的演出。

黃志芳表示，「山海天光」是為了呼應TECHWORLD展館三大主題：生命、自然與未來而特別編創的作品，結合了舞蹈、音樂、特技、聲光科技與互動劇場，用藝術的語言講述了一個古老島嶼的故事，人與人、人與自然、人與天地海之間如何克服重重困難，走向共生共榮，劇中可以看到這個古老島嶼從海中冒出來後，不斷演化的過程。

他表示，EXPO HALL「夏恩帽」是一座360度環形舞台的專業展演空間，在台灣甚至在其他地方都非常難得。為了這場演出，「舞鈴劇場」克服了種種困難，尋找合適場地模擬彩排，世博團隊更是從1年多前就開始與劇團密切討論，從劇本、風格到技術細節，一點一滴打磨，力求完美，這場表演可說是「空前絕後」。

大阪世博自4月開幕以來參觀人潮絡繹不絕，展現全球對未來議題的高度關注與重視。

黃志芳表示，當初設定6個月吸引100萬人次入館參觀的目標，而從開幕至今已經突破66萬人次；另外，當初也希望邀請1000名國際貴賓，而目前包括日本企業、政界、國會議員，以及友邦政治領導人等，已經有超過2500名貴賓來館，完全達成預期目標，充分達到讓國際社會更了解台灣的目的。

「山海天光」從開場起就吸引全場視線，突然從觀眾群中走出的表演者，帶來巨大驚喜。表演者精緻的服裝造型、優美的歌聲，搭配充滿故事性的表演，令在場觀眾看得目不轉睛。中間穿插互動環節，更是讓大家捧腹，演出者與觀眾配合默契，氣氛相當愉快。

隨著神乎其技的扯鈴拋接、特技表演接連出場，全場情緒被帶到最高點，驚呼聲連連。表演者最後出場謝幕時，掌聲久久不止歇。表演結束後，現場更是開起小型見面會，不少民眾上前與表演者合影，興奮的氣氛久久無法散去。

黃志芳與導演劉樂群都感動地眼眶含淚。黃志芳表示，「今天真的太感動了，也太驕傲了」。他看到一名觀眾拿手機打出兩個大大的中文字「好棒」，然後高高地舉起來秀給演出者看，那一刻真的讓他非常感動。

他表示，「舞鈴劇場」站上了大阪世博的國際舞台，「我真的覺得，這會是所有展館日當中最精彩的一場，因為我們真的把台灣最好的表演帶來了」，他們真的是「台灣之光」，讓全世界看到台灣。

日本觀眾川上受訪表示，看過表演之後的感動難以用言語形容，這場演出從一開始就讓人目不暇給，讓人從頭到尾完全投入其中，台灣的美好、台灣文化的深度與魅力，在這場演出中完整地傳達出來。表演的水準真的非常高，讓人沒辦法單獨挑出哪一段最精彩，「因為每一刻都太精彩了」。

