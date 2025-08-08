芬蘭全民防衛 荒野教育工作者提供新兵入伍前訓練

芬蘭媒體報導，為了讓新兵入伍後可以儘快適應軍旅生活，有荒野活動教育者表示，將提供入伍新兵必要的行前訓練，包括野外生活、如何安全使用武器、體能訓練等。

芬蘭國家廣播公司（YLE）報導，芬蘭土爾庫（Turku）的荒野教育工作者貝里海爾（PatrikBerghäll）表示，他希望能提供即將入伍的新兵行前訓練，讓他們可以更快地適應軍旅生活。

貝里海爾表示，他的發想來自於自己的兒子未來也會入伍服役，他會希望在兒子入伍前，傳授一些基本的知識與訓練，好讓兒子快點適應軍旅生活。

他說，從事荒野嚮導與教育工作已經超過30年，他也是芬蘭後備軍人，因此希望可以結合荒野教育與軍事知識，幫助更多年輕人，讓他們在服役時可以更有自信與安全感。

他告訴芬蘭國家廣播公司，透過這樣的行前訓練課程，新兵可以對自身有更深認識，課程中，新兵們將練習在森林中搭營、使用刀子等荒野求生技能。

他表示，以前的芬蘭人都會隨身攜帶刀子在荒野中健行或活動，很多人都具備這樣的技能，但是現在的芬蘭人已經慢慢失去這個能力，因此需要把這些技能加入課程。

除此之外，課程中也會讓新兵習慣各種軍人的裝備，例如頭盔、防彈背心等，武器的安全使用也是課程的重點學習項目。

他認為體能訓練也不能缺少，他建議入伍前要提早開始訓練體力，一天至少要走1萬到1萬5000步，一週至少跑步2次。在他的訓練課程中，也會有負重的步行訓練。

貝里海爾表示，對自己和軍旅生活的認識越多，準備越充分，入伍後會適應得更好，有個好的開始是很重要的。