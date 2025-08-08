木樓合唱團獲愛沙尼亞合唱賽亞軍 展現文化軟實力
台灣指揮家彭孟賢率領木樓合唱團，以演唱愛沙尼亞作曲家托米斯作品「Litany to Thunder」（雷之咒禱文）的影片，參加「Tormis 95」國際合唱比賽，在來自23國、共90組參賽隊伍中獲得國際組第二名。彭孟賢7日赴愛沙尼亞領獎，駐拉脫維亞代表李憲章應邀出席見證。
根據駐拉脫維亞代表處新聞稿，為紀念愛沙尼亞已故作曲家托米斯（Veljo Tormis）95歲冥誕，主辦單位邀請全球合唱團演唱托米斯作品，以影片形式參賽。木樓合唱團由彭孟賢於2020年指揮製作的演出影片，在今年參賽中脫穎而出。
頒獎典禮與紀念音樂會7日在托米斯出生地科爾維亞（Kõrveaia）農莊舉行，由愛沙尼亞文化部、維爾約·托米斯虛擬中心（Veljo Tormis Virtual Centre）、愛沙尼亞愛樂室內合唱團及作曲家協會合辦。
彭孟賢在頒獎典禮上佩戴台灣與愛沙尼亞國旗徽章，並在致詞時表示，雖身在台灣，卻長年受托米斯的音樂啟發，音樂跨越國界、凝聚人心。她也感謝主辦單位給予台灣團隊公平參與的舞台，並特別致謝李憲章從拉脫維亞專程赴會，獲得現場熱烈掌聲。
李憲章表示，此次活動不僅是音樂盛事，也是深化台愛交流的契機，展現台灣文化的多元與創新，有助提升台灣在國際舞台的能見度。
托米斯為愛沙尼亞重要合唱作曲家，其音樂作品在1980年代末期愛沙尼亞脫離蘇聯統治、爭取獨立過程中具有象徵意義，至今仍在國內外音樂界具深遠影響。此次參賽與獲獎，也為今年台灣推動的「歐洲台灣文化年」系列活動增添亮點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言