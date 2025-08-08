法國近80年最大野火受控 延燒1萬6000公頃釀1死

法國地方當局指出，從8月5日以來燒毀國內南部奧德省（Aude）1萬6000公頃森林及村莊的大規模野火已獲得控制，這場法國近80年來最大的野火迄今造成1人死亡、18人受傷。

路透社報導，法國地方當局昨天在聲明中提到，消防人員未來幾天將持續留守現場，以確保火勢不再復燃。

受野火影響的居民仍必須等待官方許可才能返回家園，因為當地多條道路依然封閉，還有尚未檢查的災損及電線掉落可能會造成危險。

這場法國近80年來最大規模的野火導致1位婦女喪命，還有18人受傷，其中包括16名消防員。大火燒毀了36間房屋，並損壞20間，約有2000位居民及遊客被迫撤離當地。

地方當局表示，在危機最嚴峻時，約有5000戶停電，截至昨天晚間，仍有約1500戶沒電可用。

法新社報導，西班牙官員今天也說道，消防人員已經控制住南部觀光勝地塔里法（Tarifa）附近一場受風力助長的野火，這場野火迫使超過1500人撤離。

塔里法是一座擁有約1萬9000位居民的沿海小鎮，以強勁海風吸引風帆衝浪客而聞名。

西班牙近來經歷熱浪，許多地區的氣溫接近攝氏40度。