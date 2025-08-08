快訊

獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

法國近80年最大野火受控 延燒1萬6000公頃釀1死

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導

法國地方當局指出，從8月5日以來燒毀國內南部奧德省（Aude）1萬6000公頃森林及村莊的大規模野火已獲得控制，這場法國近80年來最大的野火迄今造成1人死亡、18人受傷。

路透社報導，法國地方當局昨天在聲明中提到，消防人員未來幾天將持續留守現場，以確保火勢不再復燃。

受野火影響的居民仍必須等待官方許可才能返回家園，因為當地多條道路依然封閉，還有尚未檢查的災損及電線掉落可能會造成危險。

這場法國近80年來最大規模的野火導致1位婦女喪命，還有18人受傷，其中包括16名消防員。大火燒毀了36間房屋，並損壞20間，約有2000位居民及遊客被迫撤離當地。

地方當局表示，在危機最嚴峻時，約有5000戶停電，截至昨天晚間，仍有約1500戶沒電可用。

法新社報導，西班牙官員今天也說道，消防人員已經控制住南部觀光勝地塔里法（Tarifa）附近一場受風力助長的野火，這場野火迫使超過1500人撤離。

塔里法是一座擁有約1萬9000位居民的沿海小鎮，以強勁海風吸引風帆衝浪客而聞名。

西班牙近來經歷熱浪，許多地區的氣溫接近攝氏40度。

野火 法國 規模

延伸閱讀

法國南部80年最猛山火 燒掉1.6個巴黎 11個消防員受傷

影／法國模特兒運毒換泰國免費旅遊 想經台轉機洗白卻遭逮

法國男模攜逾37公斤大麻過境遭逮 毒品罪嫌起訴

台灣租屋超貴！薪水比法國少三分之二 室內設計師曝來台定居8年原因

相關新聞

影／何時交往或同居？約會愛情節奏大不同 歐洲各國青年比一比

從第一次約會到搬到一起共同生活，歐洲各國的年輕人對此有著不同的節奏。想來了解一下嗎？

法國南部80年最猛山火 燒掉1.6個巴黎 11個消防員受傷

法國南部奧德省從5日開始發生近80年來最大規模山火，延燒3天火場面積已達到1.7萬公頃，目前火勢仍在蔓延，造成一人死亡。...

瑞士頂級寄宿學校年費500萬 富豪皇室子弟趨之若鶩

瑞士媒體報導，全球最貴的6所寄宿學校全聚集在瑞士境內，一年學費從12萬2400美元至18萬3000美元不等（約新台幣36...

日本鹿兒島縣大雨破紀錄！有民宅遭土石流摧毀 至少1人失蹤

日本鹿兒島縣8月7日起下起連場大雨，其中在鹿兒島機場及霧島市的24小時雨量超過500毫米，創下史上最大雨量紀錄。當局發出大雨特別警報及緊急安全確保令，但有地區發生土石流傾瀉，導致民宅倒塌，最少1人下落不明。

爬山喝未清洗過罐裝飲料！23壯歲男染「鼠尿病」一度誤診感冒…4天就身亡

飲用罐裝飲料前，一定要清洗乾淨！馬來西亞一名23歲男子在7月初和友人前往登山，其間飲用未經清洗的罐裝飲料，繼而染上俗稱的「鼠尿病（正確名稱為鉤端螺旋體病）」，病情在短短4天病劇惡化，由於致命細菌進入體內，最終因多重器官衰竭不幸離世。死者父親將事件分享到社交平台，提醒大眾注意衛生，應養成罐裝飲料「洗過再喝」的良好習慣，以保障自身健康。

亞洲球王孫告別！興慜十年光輝歲月畫上句號

亞洲球王孫告別！興慜十年光輝歲月畫上句號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。