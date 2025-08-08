快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

疑擦撞號誌燈翻覆…大貨車北宜公路失控墜谷 駕駛昏迷送醫

內戰及洪災影響 蘇丹霍亂疫情升溫通報近10萬例

中央社／ 日內瓦7日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天指出，從去年7月以來，蘇丹已通報近10萬起霍亂病例，並警告未來會有更多民眾挨餓、流離失所和罹患疾病等問題。

法新社報導，蘇丹政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）自2023年4月起爆發衝突，這場內戰已造成當地數以萬計的人民喪生。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）表示，蘇丹持續戰亂帶給民眾廣泛的飢餓、疾病和苦難，且霍亂疫情出現於全國各地，從去年7月以來，已經通報近10萬起病例。

譚德塞在瑞士日內瓦的記者會說道，包含蘇丹首都喀土穆（Khartoum）在內，該國境內多州已進行口服霍亂疫苗的接種。

他還提到：「近期的洪患影響該國大部分地區，預計會加劇民眾飢餓問題，並導致霍亂、瘧疾、登革熱及其他疾病的疫情惡化。」

霍亂是一種急性腸道傳染病，常因排泄物中的細菌污染食物與水源而傳播，會有腹瀉、嘔吐和肌肉痙攣等症狀。患者若未能及時接受治療，可能因嚴重脫水與休克而死亡。

WHO 霍亂 蘇丹 譚德塞

延伸閱讀

北京「暴雨紅色預警」：連日洪災淹沒郊區老人中心31人死亡

華北洪災釀50死 6人抱樹5小時求生、遊客車輛被沖走

習近平、李強先提洪災重大人員傷亡 北京才公布30人死亡引議

巴基斯坦北部洪災至少3死15失蹤 全國逾225人罹難

相關新聞

影／何時交往或同居？約會愛情節奏大不同 歐洲各國青年比一比

從第一次約會到搬到一起共同生活，歐洲各國的年輕人對此有著不同的節奏。想來了解一下嗎？

法國南部80年最猛山火 燒掉1.6個巴黎 11個消防員受傷

法國南部奧德省從5日開始發生近80年來最大規模山火，延燒3天火場面積已達到1.7萬公頃，目前火勢仍在蔓延，造成一人死亡。...

瑞士頂級寄宿學校年費500萬 富豪皇室子弟趨之若鶩

瑞士媒體報導，全球最貴的6所寄宿學校全聚集在瑞士境內，一年學費從12萬2400美元至18萬3000美元不等（約新台幣36...

日本鹿兒島縣大雨破紀錄！有民宅遭土石流摧毀 至少1人失蹤

日本鹿兒島縣8月7日起下起連場大雨，其中在鹿兒島機場及霧島市的24小時雨量超過500毫米，創下史上最大雨量紀錄。當局發出大雨特別警報及緊急安全確保令，但有地區發生土石流傾瀉，導致民宅倒塌，最少1人下落不明。

爬山喝未清洗過罐裝飲料！23壯歲男染「鼠尿病」一度誤診感冒…4天就身亡

飲用罐裝飲料前，一定要清洗乾淨！馬來西亞一名23歲男子在7月初和友人前往登山，其間飲用未經清洗的罐裝飲料，繼而染上俗稱的「鼠尿病（正確名稱為鉤端螺旋體病）」，病情在短短4天病劇惡化，由於致命細菌進入體內，最終因多重器官衰竭不幸離世。死者父親將事件分享到社交平台，提醒大眾注意衛生，應養成罐裝飲料「洗過再喝」的良好習慣，以保障自身健康。

亞洲球王孫告別！興慜十年光輝歲月畫上句號

亞洲球王孫告別！興慜十年光輝歲月畫上句號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。