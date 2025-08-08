走出戶外15分鐘 研究證實能減壓、抗焦慮還可消除疲勞

現代人生活步調緊湊，身處都市叢林，連帶使身心也亮起紅燈。不過一項最新研究發現，每天只要花15分鐘待在戶外，就能有效降低憂鬱症的風險，不只能夠減少焦慮、憂鬱心情，甚至還能消除疲勞。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，該研究由史丹佛大學（Stanford University）專家主導，分析近450份獨立研究。研究結果指出，每天只要接觸大自然15分鐘，就能顯著改善心理健康，有效減少焦慮、憂鬱和疲勞感。

有趣的是，研究也發現，雖然現代越來越多人重視運動，認為運動能促進身體強壯與心理健康，但若只單純改善心理健康，靜態地在大自然中放鬆15分鐘，效果反而比動態活動更好。

主要研究作者李英傑（Yingjie Li，音譯）表示，這項研究證實了就算接觸大自然的時間不長，也會帶來益處，降低焦慮、改善情緒並提升認知功能。研究也進一步指出，如果每天的戶外時間能拉長到45分鐘以上，對於減輕壓力與提升活力，會有更顯著的效果。

這項研究是同類型研究中，首次區分不同自然環境對身心健康的影響。研究指出，就算是城市裡的小公園或林地，也能顯著降低憂鬱和焦慮。除此之外，年輕人獲得的好處更甚於一般大眾。專家之所以指出這點，是因絕大多數心理疾病都是在25歲前發病。

社團法人臺灣憂鬱症防治協會資料顯示，台灣18歲以上成人約每10人就有1人有明顯憂鬱情緒需要專業協助（11.1%）；其中青少年（15-24歲）族群的憂鬱症患者在十年內成長了88.2%，顯示年輕人的憂鬱問題確實日益惡化。