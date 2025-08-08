德國將延長邊境管制 持續打擊無證移民

快訊

中央社／ 柏林7日綜合外電報導

德國聯邦內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）今天表示，德國將在9月期限過後繼續實施臨時邊境管制，以持續打擊無證移民

法新社報導，杜布林德在德國媒體Table.Today的Podcast節目上說，柏林也正計劃將有犯罪紀錄的遭拒庇護申請者遣返回由塔利班（Taliban）掌控的阿富汗以及飽受戰火摧殘的敘利亞。

德國保守派總理梅爾茨（Friedrich Merz）曾承諾嚴厲打擊無證移民，並稱這是遏止極右派「德國另類選擇黨」（AfD）支持率日益攀升的唯一辦法。

多起被歸咎於尋求庇護者及其他外籍人士的致命攻擊事件，在2月的國會大選期間激起社會恐懼，德國另類選擇黨在選舉中創下20%的歷史新高得票率。

杜布林德表示：「我們將在9月15日的期限之後繼續維持邊境管制。」這項邊境管制措施最初於去年9月中旬由時任總理蕭茲（Olaf Scholz）實施，並於今年3月延長了6個月。

他強調：「我們與歐洲夥伴達成共識，咸認這是在歐盟（EU）外部邊界防護系統全面運作之前的必要措施。」

根據規定，歐洲申根區國家可在面對恐怖主義或大規模無證移民等嚴重威脅時，暫時重新實施邊境管制，最長可達2年。

梅爾茨政府在5月上任後進一步加強邊境檢查，幾乎拒絕所有尋求庇護者，引發人權團體強烈批評。同時，在邊境部署的聯邦警力從每日1萬1000人增至1萬4000人。

德國 移民 邊境管制

