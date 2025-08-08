瑞士頂級寄宿學校年費500萬 富豪皇室子弟趨之若鶩

瑞士媒體報導，全球最貴的6所寄宿學校全聚集在瑞士境內，一年學費從12萬2400美元至18萬3000美元不等（約新台幣365萬至546萬元）。這些寄宿學校地點隱密低調，講求全面身心關照，受全球富豪與皇室歡迎，學子也在求學過程建立人脈。

瑞士親子生活雜誌（Familienleben）指出，瑞士整體環境向全球富裕家庭提供的服務就是安全與穩定性，多語及國際化；瑞士私立學校通常只有200至400人，小而精緻。

瑞士「每日廣訊報」（Tages-Anzeiger）報導，這6所頂級寄宿學校分別是：排名第6的作爾茲寄宿中學（Lyceum Alpinum Zuoz），每年學費12萬2400美元；排名第5的拉格瑞國際學校（La Garenne InternationalSchool），每年學費13萬3300美元。

排名第4的驕陽寄宿中學（College Alpin BeauSoleil）每年學費13萬8500美元，法國女星夏洛特甘斯柏格（Charlotte Gainsbourg）、丹麥瑪麗王妃（Princess Marie）、盧森堡王子菲利克斯（Prince Felixof Luxembourg）等都是著名校友。

排名第3的艾格隆學院（Aiglon College）每年學費16萬3800美元，校友包括希臘和丹麥的塔蒂安娜王妃（Princess Tatiana of Greece and Denmark）和義大利品牌古馳（Gucci）創辦人的孫女派翠西亞（PatriciaGucci）。

排名第2的羅西學院（Institut Le Rosey）每年學費16萬7000美元，校友有摩納哥親王亞伯特二世（PrinceAlbert II）和英國傳奇樂團披頭四

（The Beatles）主唱約翰藍儂（John Lennon）之子西恩藍儂（Sean Lennon）。

排名居首的羅森堡寄宿中學（Institut auf demRosenberg）每年學費18萬3000美元，著名校友包括已故億萬富豪薩克斯（Gunter Sachs）和已故諾貝爾化學獎得主莫里納（Mario Molina）。

這6所寄宿學校都位在阿爾卑斯山間，環境優美。校園裡設備先進，運動設施一應俱全，滑雪、馬術、泛舟、帆船等運動都屬於體育課項目。

記者走訪作爾茲中學，當地居民維爾曼（SilviaWellmann）表示，瑞士本來就吸引國際富人聚集，作爾茲中學也招收當地孩子入學，提供想上大學的孩子就讀高中的機會。下課就回家，不會住宿和用餐，家長不必支付如同外國家庭的價格。

不過她認為，對孩子最重要的是家庭提供的愛。昂貴的寄宿學校不一定有實質意義，這不是一般瑞士家庭的選擇。

維爾曼說，多數瑞士孩子會選擇一般中學，走向技職路線，學習一技之長後，成為當地勞動力，留在家鄉服務。外國學生是短期停留，完成階段性學業就離開。

瑞士西南部的瓦萊州（Valais）也有幾所名列前茅的國際寄宿學校，周圍環繞著全球知名的冬季豪華滑雪場。

居住國際學校附近的僑民詹羽凡表示，瑞士富人時常穿運動服就出門，不會特別炫耀財富。高調炫富的人或學生很少見，世界富豪喜歡低調隱藏在瑞士山裡。

瑞士親子生活雜誌表示，瑞士除了為超級富人與各國皇室服務的私立中學之外，仍有約100所寄宿學校主要收本地學生，提供不同於公立學校的選擇。適合寄宿學校的孩子常具備願意挑戰且充滿好奇的性格。而孩子如果抗拒離開父母，學校通常也不會接受入學。