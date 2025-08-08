日本鹿兒島縣大雨破紀錄！有民宅遭山泥摧毀 至少1人失蹤
日本鹿兒島縣8月7日起下起連場大雨，其中在鹿兒島機場及霧島市的24小時雨量超過500毫米，創下史上最大雨量紀錄。當局發出大雨特別警報及緊急安全確保令，但有地區發生山泥傾瀉，導致民宅倒塌，最少1人下落不明。
日本氣象協會表示，截至8日早上8時20分，霧島市牧之原及鹿兒島機場在過去24小時分別錄得512及506毫米降雨量，創下有紀錄以來的新高。當地一天的雨量比平時整個8月的降雨量高出接近一倍。而受到惡劣天氣影響，鹿兒島機場多個航班被迫取消或延誤。
【目撃情報】#注意喚起 鹿児島県姶良市加治木町 網掛川沿い一部道路や堤防が崩落 電柱信号機や車など被害8月8日 #鹿児島 #姶良 #線状降水帯 #大雨特別警報 : ニュース速報あれこれ総合 https://t.co/RlNuhYsMq9 #NHK #姶良市 #交通情報 国道10号線沿い 運転注意 pic.twitter.com/I74TldiliL— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) August 7, 2025
日本放送協會（NHK）及鹿兒島放送（KKB）提到，氣象廳8日清晨5時向霧島市發出大雨特別警報，縣政府同時向該市及鹿兒島市部分地區發出最高警戒級別第5級的緊急安全確保令，指當地可能受洪水氾濫或大雨等災害威脅，可能有危害性命風險。
消防部門接獲多宗民宅遭土石流傾瀉或水浸報告，姶良市蒲生町一間山邊房屋被毀，屋內4人其中3人獲救，另外1人下落不明；亦有民眾拍到的片段顯示，有汽車遭洪水沖走，估計當時車內沒有人。
預計九州南部9日仍持續有雨，並在同日較後時間及10日開始影響九州北部。
突然のご連絡失礼致します。 私、日本テレビ「ZIP！」を担当している者です。 こちらのツイートについてお話をお伺いしたく連絡いたしました。 よろしければ相互フォローの上、DMでお話をできませんでしょうか？ お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。— 日本テレビ「ZIP!」取材班 (@zipshuzai) August 7, 2025
文章授權轉載自《香港01》
