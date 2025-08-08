零下30度無名英雄 阿拉斯加美軍醫官任務包山包海

阿拉斯加不只是美軍「北極狼」戰鬥旅駐地，還有一批無響亮江湖名號的醫官，在酷寒下駕醫療機飛往偏北村莊救人。有時救援後需面對大幅心理陰影面積，有時趕赴現場發現傷者在料理魚時被刺傷，不禁莞爾「你認真叫我來處理這個？」

士官長孟多薩（Ezekial Mendoza）就是這樣擁抱阿拉斯加曠野的熱血醫官，也是少數在北極航空指揮部極地空中救援組（Arctic Dustoff，又稱醫療後送直升機任務）服役4年後，又申請延長的軍人。

「我要說的答案聽來很老套，但是是真的。」孟多薩7月底於韋恩萊特堡（Fort Wainwright）基地對媒體提到這份工作的最大優點時說，「就是幫人」，很難解釋那種感覺，那種興奮。沒有什麼比接到一通求救電話、看到民眾露出「總算得救」的表情，來得更讓人振奮。

有時民眾遇到的事故並非致命，例如割傷腿，或被魚刺刺傷；孟多薩難免會想：「你真的為了這種事叫我們來嗎？」但他強調，對傷者來說這可能是最糟的一天。更重要的是，極地空中救援組的工作無涉評判，而是馳援。

在一片「未被馴服」的邊緣大地工作，極地空中救援組多次處理嚴重的緊急事故。孟多薩回憶，近6年來，最困難的任務是飛機或車禍事故，要花大量人力和體力，才能把傷者或死者從事故現場救出。

如果遇到兒童不幸喪生，絕對難熬，為組員帶來沉重心理創傷。

孟多薩正面到堪比心靈雞湯，不想放棄這些救援經驗。「這些經驗會跟著你很久，也會讓你變得更好。希望在下一次任務中，做到上回沒能做到的事，讓整體表現持續進步。」

極地空中救援組的胸章上有綠色極光圖案，及雪山和直升機剪影，並寫著「當我接手你的傷員」。組員每週7天、每天24小時運作，年年為在阿拉斯加軍事基地接受訓練的數千名軍人，或為緊急醫療服務較少的地點提供後送支援。

救援組的醫療後送直升機內附新型吊掛裝置：長度約92公尺的鋼纜，打破美軍同性質鋼纜紀錄，載重能力約為272公斤，30秒內能完成吊掛救援任務，有時甚至10秒內就能將傷者吊掛上直升機。

阿拉斯加最冷時來到攝氏負40度，北極圈內地區氣溫甚至更低。孟多薩說，救援速度真的關鍵，可減少傷患暴露在酷寒的時間。

雖然醫療直升機裝備持續升級，孟多薩仍呼籲前往阿拉斯加或北極地區的民眾先研究當地人的穿、用。適合西伯利亞或格陵蘭沿海地區的靴子，未必能抗衡阿拉斯加的惡劣天候與地形。

他也提醒，不管身在何處都應攜帶衛星通訊裝置。幾乎在阿拉斯加的所有陸軍人員都配有某種衛星通訊設備，他自己則使用Garmin InReach。

「這是你最好的朋友。因為無論你在哪裡，都能聯絡上外界。按下SOS按鈕後，光在阿拉斯加，就有14個單位會收到訊號並前來救援。」