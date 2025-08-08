爬山喝未清洗過罐裝飲料！23壯歲男染「鼠尿病」一度誤診感冒…4天就身亡

快訊

圖為登山喝罐裝飲料示意圖。圖/AI生成

飲用罐裝飲料前，一定要清洗乾淨！馬來西亞一名23歲男子在7月初和友人前往登山，其間飲用未經清洗的罐裝飲料，繼而染上俗稱的「鼠尿病（正確名稱為鉤端螺旋體病）」，病情在短短4天病劇惡化，由於致命細菌進入體內，最終因多重器官衰竭不幸離世。死者父親將事件分享到社交平台，提醒大眾注意衛生，應養成罐裝飲料「洗過再喝」的良好習慣，以保障自身健康。

飲用未經清洗罐裝飲料　染上「鼠尿病」4日內身亡

綜合馬來西亞媒體報導，馬六甲一名23歲青年阿齊祖丁（Muhammad Ikmal bin Azizuddin）於7月13日跟朋友一起去行山，翌日出現嘔吐和腹瀉等症狀，隨後到私人診所求醫，被診斷為普通感冒，醫生隨即處方退燒和止痛藥給他。然而7月15日，他不適感開始加劇，其後2日病情急劇惡化，終被轉介到馬六甲中央醫院（Hospital Besar Melaka）接受進一步治療，可惜最後仍不幸身亡。

死者離世後　鼻孔流出鮮血「持續5小時」

死者的父親穆罕（Mohd Azizuddin Aziz）事後在社交平台悼念兒子，並憶述事件。他指7月17日接到兒子留醫消息，全家即時趕往馬六甲，期間曾和兒子通話，對方更堅強稱：「我還可以撐」，但不久後便昏迷失去意識。延至晚上8時30分，他們接到醫院電話，指兒子經搶救後仍宣告不治。當他們進入停屍間時，看見兒子雖然臉上安詳，但鼻孔卻不斷流出鮮血，情況維持「整整5小時」。

致命細菌進入體內　摧毀多個人體系統

穆罕又透露，醫生指其兒子染病源頭，相信是登山途中飲用未經清洗的罐裝飲料，因而染上「鼠尿病」，導致致命細菌進入體內，僅僅4天便摧毀腎臟、肺部、神經系統、以及心臟。他希望藉由事件，呼籲大眾切勿忽視生活中的小細節，應養成清洗罐裝飲料等良好習慣，以保障自身健康。

鼠尿病正名為「鈎端螺旋體病」

根據香港衛生署網頁顯示，鼠尿病正名為「鈎端螺旋體病」，是一種由鈎端螺旋體屬細菌引起的疾病，可感染人類和動物。鈎端螺旋體菌株可感染多種動物，包括囓齒動物、家畜和野生動物，而人類是偶然宿主。帶菌的野生動物和家畜或會會長達多年間歇性地排出鈎端螺旋體。鈎端螺旋體屬細菌在全世界廣泛存在，尤其是在降雨量多的熱帶地區。它可在淡水、潮濕的土壤、植物和淤泥存活很長的時間。大雨後的洪水有助細菌在環境散播。

感染「鼠尿病」的病徵

患上鼠尿病的症狀包括發高燒、嚴重頭痛、冷顫、肌肉疼痛和嘔吐，其他病徵包括黃疸、紅眼、腹痛、腹瀉或出疹等症狀。如果病人不及早接受治理，可能會出現致命性的腎臟、肝臟、腦部、肺部或心臟感染，甚至引致死亡。

