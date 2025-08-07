台灣登月 《Formoonsa 月亮上的台灣》照亮大阪世博

快訊

經濟日報／ 記者杜瑜滿／即時報導
《Formoonsa 月亮上的台灣》於Festival. Station登場。台日共丸聯盟提供
《Formoonsa 月亮上的台灣》於Festival. Station登場。台日共丸聯盟提供

大阪世界博覽會出現一道來自台灣的光芒、《Formoonsa 月亮上的台灣》於Festival. Station登場，這也是台灣的名字第一次這場人類盛會出現。

原住民歌手桑梅絹的渾厚歌聲在空氣中振動，來自台灣山林的千年吟唱穿透會場。這不僅是一場演出，更是一次文化的軟著陸。55年來，大阪再度舉辦世博，打造出金氏世界紀錄的最大木構建築「大屋根」，一座象徵世界連結的圓形迴廊。各國館環繞其上，形成全球想像的地圖。但在這幅圖像中，「台灣」並未被正式標示。

儘管台灣政府斥資20億元，以「Tech World（TW館）」名義參展，卻因種種因素，無法使用「台灣」、「福爾摩沙」甚至「中華民國」等名稱與象徵。而TW館更被擺放於「大屋根」外圍，位置也象徵性的邊陲。

然而，邊陲未必代表沈默。

在大阪世博揭幕前，由民間發起的台日共丸聯盟，突破官方限制，以策展行動《Taiwan on the Moon》，成功讓台灣「以月球的身份」出現在世博場域。這場行動不只帶來創意，更點燃文化自覺的火花，台灣，成為了月亮上的主角。

「55年前，美國以登月成就震撼世界，成為科技實力的象徵；今天，我們用藝術登月，讓台灣以詩意與溫柔，重新被世界看見。」策展人林育世如此詮釋《Formoonsa》的登場意義。

這場演出由桑梅絹演唱台灣原住民古謠，搭配聲音藝術家張漢恭與舞者黃于庭，融合聲音、肢體與遠古記憶。節目呈現當代台灣藝術的複合性與靈性，也象徵一種文化的堅定存在，即使沒有國家館，台灣依然能讓世界注視。

更具象徵意義的是，透過AR科技，「月亮上的台灣」出現在世博會場各處，像地球的衛星一般，繞行於展場之上，無需國界的認證，也無懼語言與符號的消音。只要抬頭就能看見。

策展人商毓芳說：「台灣是一個有千年歌謠傳唱的國家。至於台灣在哪？只要有心，就看得見。」在百年一次的國際大展中，這場無國名、無國旗、無主權標誌的「文化登月」，展現了台灣的韌性，當國家無法出場，民間自動補位登場。

世博 大阪 原住民

