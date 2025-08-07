快訊

松山機場大跳電！乘客錯愕「現場黑一片」延後起飛 民航局回應了

立委財務申報曝光！綠營這位推估身家上億 林思銘、鄭正鈐負債6千萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

煙火散場人潮擠爆！媽背8月大嬰兒熱到飆汗 陌生人「1舉動」暖哭她

聯合新聞網／ 綜合報導
夏日到來，許多地方都會舉行煙火活動，吸引當地民眾及觀光人潮。示意圖／AI生成
夏日到來，許多地方都會舉行煙火活動，吸引當地民眾及觀光人潮。示意圖／AI生成

夏季到來，日本各地紛紛舉辦煙火大會，吸引眾多觀光人潮。近日，日本一個5口家庭前往參加煙火活動，媽媽將年僅8月大的女兒背在胸前。不料散場時因人潮過多，女兒熱到大飆汗，就在這時周遭的陌生人注意到這一幕，紛紛拿起手上的風扇幫小嬰兒散熱，溫馨的一刻也在網路上掀起討論。

日本一名媽媽在Threads發文，日前她與家人一起參加筑後川的煙火大會，回程時久留米車站被人潮擠得水洩不通，儘管有為懷中8月大的女兒準備冰敷枕，但女兒仍滿頭大汗。沒想到周邊的民眾觀察到這情況後，竟一一將手上的手持風扇轉向，默默地為小女孩供給涼風、降溫。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

一旁的爸爸也用手機紀錄這感人的時刻，驚喜的一幕讓該名媽媽超級感動，她在文中道謝，「感受到大家的溫柔，讓我差點感動落淚」。媽媽也提到，當天他們下午5點多才到久留米車站附近，因為當時停車場已滿，他們只好將車子停在其他車站，再搭電車前往煙火會場，她也坦言，「去程時人不多，沒想到回程會這麼擁擠，讓周圍的人為我們操心，我感到很抱歉」。

暖心的情景也讓日本網友們相當感動，「真是溫暖的一群人」、「明明他們自己也很熱，卻願意為別人的孩子搧風，多麼溫柔啊」、「好溫柔的照片，孩子一定也會成長為溫柔善良的人」，部分網友則提醒，帶年幼的孩子出門應多留意場地及安全性等。

一名在現場的民眾也在貼文留言，「我是站在右側、穿著藍色浴衣的人，我看到妳的貼文了！」她表示，當時人潮擁擠，看到可愛的寶寶令她感到相當療癒，「後來我一直很擔心妳們有沒有平安回到家，看到這篇貼文我終於放心了，謝謝妳」。

日本 家人 嬰兒 Threads 煙火秀

延伸閱讀

以為沖掉就沒事？日專家籲「蟑螂別沖馬桶」 恐成復仇軍團重返你家

羨慕秒睡體質？日主持人「躺下5分鐘內入睡」 專家：恐是健康警訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

橡皮擦紙套別亂丟？日知名品牌揭實際用途 網驚呼：長知識了

相關新聞

以為沖掉就沒事？日專家籲「蟑螂別沖馬桶」 恐成復仇軍團重返你家

蟑螂入侵家中，你會怎麼消滅牠呢？許多人希望「眼不見為淨」，會選擇將蟑螂火速丟進馬桶沖掉，但日本專家呼籲「千萬別將活蟑螂直接沖進馬桶」，並說明背後隱藏的「蟲蟲危機」，蟑螂很有可能藉此增生，組成「復仇軍團...

橡皮擦紙套別亂丟？日知名品牌揭實際用途 網驚呼：長知識了

許多人從學生時代用到大的白色橡皮擦，外層總有一圈看似裝飾用的紙套，卻少有人真正知道它的用途。日本知名文具品牌TOMBOW（蜻蜓牌）近日在...

煙火散場人潮擠爆！媽背8月大嬰兒熱到飆汗 陌生人「1舉動」暖哭她

夏季到來，日本各地紛紛舉辦煙火大會，吸引眾多觀光人潮。近日，日本一個5口家庭前往參加煙火活動，媽媽將年僅8月大的女兒背在胸前。不料散場時因人潮過多，女兒熱到大飆汗，就在這時周遭的陌生人注意到這一幕...

圖輯／塑膠公約談判日內瓦展開 望終結汙染

「全球塑膠公約」最終談判會議於瑞士日內瓦聯合國萬國宮舉行，184個會員國代表、逾三千七百名與會者參與，聯合國自2022年...

愛吃薯條要注意！ 專家：每週三份就提升患糖尿病機率

吃太多速食可能會影響健康，近期一項新研究更顯示，薯條吃太多不只讓人發胖，還可能大幅增加罹患第二型糖尿病的風險。

喝醉機上大鬧「找人性侵燒死妳」釀空姐創傷 富豪惡行判決出爐

英國一名男子在搭乘班機時酒醉失控，不但當眾對空服員咆哮，更揚言要「找人輪姦再燒死」對方，讓服務的空姐心生恐懼，根本無法上班。男子判決近期出爐，必須服刑15個月。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。