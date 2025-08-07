煙火散場人潮擠爆！媽背8月大嬰兒熱到飆汗 陌生人「1舉動」暖哭她

夏季到來，日本各地紛紛舉辦煙火大會，吸引眾多觀光人潮。近日，日本一個5口家庭前往參加煙火活動，媽媽將年僅8月大的女兒背在胸前。不料散場時因人潮過多，女兒熱到大飆汗，就在這時周遭的陌生人注意到這一幕，紛紛拿起手上的風扇幫小嬰兒散熱，溫馨的一刻也在網路上掀起討論。

日本一名媽媽在Threads發文，日前她與家人一起參加筑後川的煙火大會，回程時久留米車站被人潮擠得水洩不通，儘管有為懷中8月大的女兒準備冰敷枕，但女兒仍滿頭大汗。沒想到周邊的民眾觀察到這情況後，竟一一將手上的手持風扇轉向，默默地為小女孩供給涼風、降溫。

一旁的爸爸也用手機紀錄這感人的時刻，驚喜的一幕讓該名媽媽超級感動，她在文中道謝，「感受到大家的溫柔，讓我差點感動落淚」。媽媽也提到，當天他們下午5點多才到久留米車站附近，因為當時停車場已滿，他們只好將車子停在其他車站，再搭電車前往煙火會場，她也坦言，「去程時人不多，沒想到回程會這麼擁擠，讓周圍的人為我們操心，我感到很抱歉」。

暖心的情景也讓日本網友們相當感動，「真是溫暖的一群人」、「明明他們自己也很熱，卻願意為別人的孩子搧風，多麼溫柔啊」、「好溫柔的照片，孩子一定也會成長為溫柔善良的人」，部分網友則提醒，帶年幼的孩子出門應多留意場地及安全性等。

一名在現場的民眾也在貼文留言，「我是站在右側、穿著藍色浴衣的人，我看到妳的貼文了！」她表示，當時人潮擁擠，看到可愛的寶寶令她感到相當療癒，「後來我一直很擔心妳們有沒有平安回到家，看到這篇貼文我終於放心了，謝謝妳」。