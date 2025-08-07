快訊

橡皮擦紙套別亂丟？日知名品牌揭實際用途 網驚呼：長知識了

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人從學生時代用到大的白色橡皮擦，外層總有一圈看似裝飾用的紙套，卻少有人真正知道它的用途。示意圖／ingimage
許多人從學生時代用到大的白色橡皮擦，外層總有一圈看似裝飾用的紙套，卻少有人真正知道它的用途。示意圖／ingimage

許多人從學生時代用到大的白色橡皮擦，外層總有一圈看似裝飾用的紙套，卻少有人真正知道它的用途。日本知名文具品牌TOMBOW（蜻蜓牌）近日在社群平台X」（前Twitter）發文揭密，這層紙套其實不只是為了好看，而是為了防止橡皮擦「黏住其他東西」，引發熱議。

貼文中指出，橡皮擦的主要原料之一「軟化劑」，若長時間接觸其他塑膠製品（如塑膠文具盒、筆殼、桌墊等），會導致兩者黏在一起，不只減短橡皮擦的使用壽命，還會影響到其他文具。

蜻蜓牌透露，紙張並非塑膠製品，因此不會發生這樣的現象，而這也是橡皮擦外層會套上紙套的原因，藉此避免橡皮擦與其他塑膠用品如直尺、鉛筆盒黏住。

這項解說也讓許多人大開眼界。有網友驚呼，「原來紙套有這種用途」、「原來如此，我還以為是為了美觀」、「我從來沒想到塑膠橡皮擦的外殼竟然有如此重要的作用」、「我的兒子就經常把紙套丟掉，導致黏在尺上，我現在就要拿這篇貼文給他看」、「難怪我的東西會黏在一起，學到新知識了」。

