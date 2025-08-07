聽新聞
0:00 / 0:00
橡皮擦紙套別亂丟？日知名品牌揭實際用途 網驚呼：長知識了
許多人從學生時代用到大的白色橡皮擦，外層總有一圈看似裝飾用的紙套，卻少有人真正知道它的用途。日本知名文具品牌TOMBOW（蜻蜓牌）近日在社群平台「X」（前Twitter）發文揭密，這層紙套其實不只是為了好看，而是為了防止橡皮擦「黏住其他東西」，引發熱議。
貼文中指出，橡皮擦的主要原料之一「軟化劑」，若長時間接觸其他塑膠製品（如塑膠文具盒、筆殼、桌墊等），會導致兩者黏在一起，不只減短橡皮擦的使用壽命，還會影響到其他文具。
蜻蜓牌透露，紙張並非塑膠製品，因此不會發生這樣的現象，而這也是橡皮擦外層會套上紙套的原因，藉此避免橡皮擦與其他塑膠用品如直尺、鉛筆盒黏住。
這項解說也讓許多人大開眼界。有網友驚呼，「原來紙套有這種用途」、「原來如此，我還以為是為了美觀」、「我從來沒想到塑膠橡皮擦的外殼竟然有如此重要的作用」、「我的兒子就經常把紙套丟掉，導致黏在尺上，我現在就要拿這篇貼文給他看」、「難怪我的東西會黏在一起，學到新知識了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言