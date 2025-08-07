圖輯／塑膠公約談判日內瓦展開 望終結汙染

「全球塑膠公約」最終談判會議於瑞士日內瓦聯合國萬國宮舉行，184個會員國代表、逾三千七百名與會者參與，聯合國自2022年啟動全球塑膠公約談判，經過三年共五輪談判，但去年11月於韓國釜山舉行的第五輪談判中，仍因產油國與石化業者反對將「限制塑膠生產」納入條文，陷入僵局，因此本次談判也受到各界關注。

本次舉行談判的地點瑞士日內瓦，為日內瓦邦首府，也是瑞士第二大城，多個國際組織設立總部於此，並且具有追溯至羅馬帝國時期建築的舊城區，更有中歐面積第二大的淡水湖萊芒湖（也稱日內瓦湖）緊鄰，但即便如瑞士有著完善回收體系的國家，日內瓦湖近年也被檢測出高濃度塑膠微粒，引起許多環保團體的擔憂，綠色和平於當地時間7日上午，也突襲萬國宮，潑灑黑色液體，諷刺石油巨頭干擾談判。如何終結塑膠汙染成為重要課題。 全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。圖為日內瓦舊城區。記者曾原信／攝影 全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。日內瓦緊鄰中歐面積第二大的淡水湖萊芒湖，該湖也被稱為日內瓦湖，但近年在該湖發現大量塑膠微粒，並且看似乾淨的日內瓦湖，日內瓦湖一年就需清除超過一百公噸垃圾。記者曾原信／攝影 全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議當天，日內瓦萬國宮前有許多環保團體相關倡議活動，包含強調香菸濾嘴危害的相關宣傳。記者曾原信／攝影 全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。日內瓦緊鄰中歐面積第二大的淡水湖萊芒湖，該湖也被稱為日內瓦湖，但近年在該湖發現大量塑膠微粒，並且看似乾淨的日內瓦湖，一年就需清除超過一百公噸垃圾，圖為流進日內瓦湖的隆河河畔。記者曾原信／攝影 全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。瑞士具備完善的公共交通體系，遊客還可獲得免費數位交通卡，當地腳踏車盛行，道路規劃也考量到腳踏車的行駛。記者曾原信／攝影 全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。對瑞士而言，減塑也是重要課題。記者曾原信／攝影 綠色和平組織上午於萬國宮前進行快閃行動，對道路潑灑疑似瀝青黑色塗料，抗議石油巨頭干擾塑膠公約談判，事後日內瓦警方及消防隊於現場清潔。記者曾原信／攝影 全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。圖為日內瓦市區的回收站。記者曾原信／攝影 全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議當天，日內瓦萬國宮前有許多環保團體相關倡議活動，但由於台灣非聯合國會員國，因此代表團無法入內。圖為於萬國宮內合影的旅客與在外觀望的遊客。記者曾原信／攝影 全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。圖為日內瓦市區由Cap Plastic Production所刊登的反塑膠製品汙染的宣傳。記者曾原信／攝影 全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。日內瓦緊鄰中歐面積第二大的淡水湖萊芒湖，該湖也被稱為日內瓦湖，但近年在該湖發現大量塑膠微粒。記者曾原信／攝影 全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。瑞士有完善的回收體系，瑞士為歐洲垃圾回收率最高的國家之一，圖為日內瓦街頭的垃圾車。記者曾原信／攝影 全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議前夕，breakfreefromplastic號召多個團體於日內瓦萬國宮前，呼籲終結塑膠污染，萬國宮前立起由加拿大的知名藝術家兼環境倡議者班傑明·馮·黃（Benjamin Von Wong）所製的大型雕塑「The Thinker's Burden」。記者曾原信／攝影