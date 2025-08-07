快訊

與陸企關係惹議？川普發文要英特爾CEO陳立武立刻下台 股價應聲挫

圖輯／塑膠公約談判日內瓦展開 望終結汙染

攝影中心／ 記者曾原信／日內瓦即時報導
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議前夕，breakfreefromplastic號召多個團體於日內瓦萬國宮前，呼籲終結塑膠污染，萬國宮前立起由加拿大的知名藝術家兼環境倡議者班傑明·馮·黃（Benjamin Von Wong）所製的大型雕塑「The Thinker's Burden」。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議前夕，breakfreefromplastic號召多個團體於日內瓦萬國宮前，呼籲終結塑膠污染，萬國宮前立起由加拿大的知名藝術家兼環境倡議者班傑明·馮·黃（Benjamin Von Wong）所製的大型雕塑「The Thinker's Burden」。記者曾原信／攝影

「全球塑膠公約」最終談判會議於瑞士日內瓦聯合國萬國宮舉行，184個會員國代表、逾三千七百名與會者參與，聯合國自2022年啟動全球塑膠公約談判，經過三年共五輪談判，但去年11月於韓國釜山舉行的第五輪談判中，仍因產油國與石化業者反對將「限制塑膠生產」納入條文，陷入僵局，因此本次談判也受到各界關注。

本次舉行談判的地點瑞士日內瓦，為日內瓦邦首府，也是瑞士第二大城，多個國際組織設立總部於此，並且具有追溯至羅馬帝國時期建築的舊城區，更有中歐面積第二大的淡水湖萊芒湖（也稱日內瓦湖）緊鄰，但即便如瑞士有著完善回收體系的國家，日內瓦湖近年也被檢測出高濃度塑膠微粒，引起許多環保團體的擔憂，綠色和平於當地時間7日上午，也突襲萬國宮，潑灑黑色液體，諷刺石油巨頭干擾談判。如何終結塑膠汙染成為重要課題。

全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。圖為日內瓦舊城區。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。圖為日內瓦舊城區。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。日內瓦緊鄰中歐面積第二大的淡水湖萊芒湖，該湖也被稱為日內瓦湖，但近年在該湖發現大量塑膠微粒，並且看似乾淨的日內瓦湖，日內瓦湖一年就需清除超過一百公噸垃圾。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。日內瓦緊鄰中歐面積第二大的淡水湖萊芒湖，該湖也被稱為日內瓦湖，但近年在該湖發現大量塑膠微粒，並且看似乾淨的日內瓦湖，日內瓦湖一年就需清除超過一百公噸垃圾。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議當天，日內瓦萬國宮前有許多環保團體相關倡議活動，包含強調香菸濾嘴危害的相關宣傳。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議當天，日內瓦萬國宮前有許多環保團體相關倡議活動，包含強調香菸濾嘴危害的相關宣傳。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。日內瓦緊鄰中歐面積第二大的淡水湖萊芒湖，該湖也被稱為日內瓦湖，但近年在該湖發現大量塑膠微粒，並且看似乾淨的日內瓦湖，一年就需清除超過一百公噸垃圾，圖為流進日內瓦湖的隆河河畔。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。日內瓦緊鄰中歐面積第二大的淡水湖萊芒湖，該湖也被稱為日內瓦湖，但近年在該湖發現大量塑膠微粒，並且看似乾淨的日內瓦湖，一年就需清除超過一百公噸垃圾，圖為流進日內瓦湖的隆河河畔。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。瑞士具備完善的公共交通體系，遊客還可獲得免費數位交通卡，當地腳踏車盛行，道路規劃也考量到腳踏車的行駛。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。瑞士具備完善的公共交通體系，遊客還可獲得免費數位交通卡，當地腳踏車盛行，道路規劃也考量到腳踏車的行駛。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。對瑞士而言，減塑也是重要課題。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。對瑞士而言，減塑也是重要課題。記者曾原信／攝影
綠色和平組織上午於萬國宮前進行快閃行動，對道路潑灑疑似瀝青黑色塗料，抗議石油巨頭干擾塑膠公約談判，事後日內瓦警方及消防隊於現場清潔。記者曾原信／攝影
綠色和平組織上午於萬國宮前進行快閃行動，對道路潑灑疑似瀝青黑色塗料，抗議石油巨頭干擾塑膠公約談判，事後日內瓦警方及消防隊於現場清潔。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。圖為日內瓦市區的回收站。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。圖為日內瓦市區的回收站。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議當天，日內瓦萬國宮前有許多環保團體相關倡議活動，但由於台灣非聯合國會員國，因此代表團無法入內。圖為於萬國宮內合影的旅客與在外觀望的遊客。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議當天，日內瓦萬國宮前有許多環保團體相關倡議活動，但由於台灣非聯合國會員國，因此代表團無法入內。圖為於萬國宮內合影的旅客與在外觀望的遊客。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。圖為日內瓦市區由Cap Plastic Production所刊登的反塑膠製品汙染的宣傳。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。圖為日內瓦市區由Cap Plastic Production所刊登的反塑膠製品汙染的宣傳。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。日內瓦緊鄰中歐面積第二大的淡水湖萊芒湖，該湖也被稱為日內瓦湖，但近年在該湖發現大量塑膠微粒。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。日內瓦緊鄰中歐面積第二大的淡水湖萊芒湖，該湖也被稱為日內瓦湖，但近年在該湖發現大量塑膠微粒。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。瑞士有完善的回收體系，瑞士為歐洲垃圾回收率最高的國家之一，圖為日內瓦街頭的垃圾車。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議於日內瓦展開。瑞士有完善的回收體系，瑞士為歐洲垃圾回收率最高的國家之一，圖為日內瓦街頭的垃圾車。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議前夕，breakfreefromplastic號召多個團體於日內瓦萬國宮前，呼籲終結塑膠污染，萬國宮前立起由加拿大的知名藝術家兼環境倡議者班傑明·馮·黃（Benjamin Von Wong）所製的大型雕塑「The Thinker's Burden」。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約第五輪第二階段政府間談判會議前夕，breakfreefromplastic號召多個團體於日內瓦萬國宮前，呼籲終結塑膠污染，萬國宮前立起由加拿大的知名藝術家兼環境倡議者班傑明·馮·黃（Benjamin Von Wong）所製的大型雕塑「The Thinker's Burden」。記者曾原信／攝影

瑞士 綠色 日內瓦 聯合國 塑膠微粒

延伸閱讀

塑膠公約直擊／抗議石油企業阻撓談判 綠色和平爬上聯合國屋頂抗議

瑞士總統趕來華府卻「白跑一趟」美關稅維持39%

紙膜取代塑膠農膜！「每公頃」可減少約1055公斤碳排放還能讓土讓降溫

塑膠公約拚本屆完成 學者估將採「架構先行、細節後補」模式

相關新聞

以為沖掉就沒事？日專家籲「蟑螂別沖馬桶」 恐成復仇軍團重返你家

蟑螂入侵家中，你會怎麼消滅牠呢？許多人希望「眼不見為淨」，會選擇將蟑螂火速丟進馬桶沖掉，但日本專家呼籲「千萬別將活蟑螂直接沖進馬桶」，並說明背後隱藏的「蟲蟲危機」，蟑螂很有可能藉此增生，組成「復仇軍團...

羨慕秒睡體質？日主持人「躺下5分鐘內入睡」 專家：恐是健康警訊

許多人有睡不著、難入睡的困擾，但一躺下秒進入夢鄉，其實暗藏健康警訊？日本主持人羽鳥慎一近日在節目提到，自己躺在床上5分鐘內就能入睡，然而專家卻指出「這並非是好事...

圖輯／塑膠公約談判日內瓦展開 望終結汙染

「全球塑膠公約」最終談判會議於瑞士日內瓦聯合國萬國宮舉行，184個會員國代表、逾三千七百名與會者參與，聯合國自2022年...

愛吃薯條要注意！ 專家：每週三份就提升患糖尿病機率

吃太多速食可能會影響健康，近期一項新研究更顯示，薯條吃太多不只讓人發胖，還可能大幅增加罹患第二型糖尿病的風險。

喝醉機上大鬧「找人性侵燒死妳」釀空姐創傷 富豪惡行判決出爐

英國一名男子在搭乘班機時酒醉失控，不但當眾對空服員咆哮，更揚言要「找人輪姦再燒死」對方，讓服務的空姐心生恐懼，根本無法上班。男子判決近期出爐，必須服刑15個月。

塑膠公約直擊／抗議石油企業阻撓談判 綠色和平爬上聯合國屋頂抗議

《全球塑膠公約》談判進入第三天，環保團體綠色和平今（7）日發起行動，抗議產油國與化石燃料利益團體阻撓協商進程。稍早在會議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。