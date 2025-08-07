圖輯／塑膠公約談判日內瓦展開 望終結汙染
「全球塑膠公約」最終談判會議於瑞士日內瓦聯合國萬國宮舉行，184個會員國代表、逾三千七百名與會者參與，聯合國自2022年啟動全球塑膠公約談判，經過三年共五輪談判，但去年11月於韓國釜山舉行的第五輪談判中，仍因產油國與石化業者反對將「限制塑膠生產」納入條文，陷入僵局，因此本次談判也受到各界關注。
本次舉行談判的地點瑞士日內瓦，為日內瓦邦首府，也是瑞士第二大城，多個國際組織設立總部於此，並且具有追溯至羅馬帝國時期建築的舊城區，更有中歐面積第二大的淡水湖萊芒湖（也稱日內瓦湖）緊鄰，但即便如瑞士有著完善回收體系的國家，日內瓦湖近年也被檢測出高濃度塑膠微粒，引起許多環保團體的擔憂，綠色和平於當地時間7日上午，也突襲萬國宮，潑灑黑色液體，諷刺石油巨頭干擾談判。如何終結塑膠汙染成為重要課題。
