以為沖掉就沒事？日專家籲「蟑螂別沖馬桶」 恐成復仇軍團重返你家

蟑螂入侵家中，你會怎麼消滅牠呢？許多人希望「眼不見為淨」，會選擇將蟑螂火速丟進馬桶沖掉，但日本專家呼籲「千萬別將活蟑螂直接沖進馬桶」，並說明背後隱藏的「蟲蟲危機」，蟑螂很有可能藉此增生，組成「復仇軍團」重返你家。

抓到蟑螂下秒就往馬桶丟？根據日媒grape報導，位於日本福岡的「林外科、內科診所」理事長林裕章表示，因為蟑螂的屍體、糞便與脫落的殼，都可能成為強烈的過敏原，因此不建議將蟑螂直接沖進馬桶。

林裕章提到，活蟑螂在水中仍能存活一段時間，即使沖進馬桶也不會死亡，且可能在下水道繁殖、將卵孵化，並從排水管重新入侵家中。若將死蟑螂沖進馬桶，也須留意物體是否可溶於水的問題，否則恐造成排水管堵塞。

報導也提到處理蟑螂的建議方式，林裕章指出，「無論是從公共衛生或昆蟲學的角度來看，『活蟑螂沖馬桶』絕對要避免。」

而較安全、可靠的方式，林裕章表示，「是確認蟑螂已經死亡後，將其密封包好當作可燃垃圾丟棄」。建議可用瞬間冷凍噴霧或拍打等物理方式，確認蟑螂已停止活動後，再利用衛生紙或紙杯將牠丟入密封袋中，再拿去丟棄。