愛吃薯條要注意！ 專家：每週三份就提升患糖尿病機率

吃太多速食可能會影響健康，近期一項新研究更顯示，薯條吃太多不只讓人發胖，還可能大幅增加罹患第二型糖尿病的風險。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究由劍橋大學和多國學者合作進行，針對美國20萬名受試者進行長達近40年的飲食調查。團隊發現，這當中有22,299人罹患第二型糖尿病。專家進一步控制生活型態與飲食因素後，發現相較於其他料理方式，「炸薯條」對血糖的影響最為顯著。

相比之下，一樣是馬鈴薯，不論是烤的、煮的或做成馬鈴薯泥，對糖尿病風險的影響卻相對輕微，甚至幾乎沒有影響。專家表示，這項結果顯示了「料理方式比食材更重要」，每週光是吃三次炸薯條，就可能讓糖尿病風險提升20%；若是每週吃到五次，風險更會飆升近30%。

英國糖尿病協會發言人萊莉（Faye Riley）表示，這項研究證實了若要降低罹患糖尿病的可能，就必須減少油炸與加工食品，優先選擇全穀類；研究也指出，若將馬鈴薯改用全穀類食物取代，例如糙米、燕麥等，可讓罹患糖尿病風險再下降4%。

目前，全球約有九成的糖尿病患者罹患的是第二型糖尿病。第二型糖尿病通常與肥胖和生活習慣有關，常好發於中年後。第二型糖尿病會造成胰島素分泌不足，無法有效降低血糖，更可能引發心臟病、中風、視力惡化、腎臟與神經損傷等併發症。