愛吃薯條要注意！ 專家：每週三份就提升患糖尿病機率

聯合新聞網／ 綜合報導
近期一項新研究顯示，薯條吃太多恐大幅增加罹患第二型糖尿病的風險。示意圖／ingimage
吃太多速食可能會影響健康，近期一項新研究更顯示，薯條吃太多不只讓人發胖，還可能大幅增加罹患第二型糖尿病的風險。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究由劍橋大學和多國學者合作進行，針對美國20萬名受試者進行長達近40年的飲食調查。團隊發現，這當中有22,299人罹患第二型糖尿病。專家進一步控制生活型態與飲食因素後，發現相較於其他料理方式，「炸薯條」對血糖的影響最為顯著。

相比之下，一樣是馬鈴薯，不論是烤的、煮的或做成馬鈴薯泥，對糖尿病風險的影響卻相對輕微，甚至幾乎沒有影響。專家表示，這項結果顯示了「料理方式比食材更重要」，每週光是吃三次炸薯條，就可能讓糖尿病風險提升20%；若是每週吃到五次，風險更會飆升近30%。

英國糖尿病協會發言人萊莉（Faye Riley）表示，這項研究證實了若要降低罹患糖尿病的可能，就必須減少油炸與加工食品，優先選擇全穀類；研究也指出，若將馬鈴薯改用全穀類食物取代，例如糙米、燕麥等，可讓罹患糖尿病風險再下降4%。

目前，全球約有九成的糖尿病患者罹患的是第二型糖尿病。第二型糖尿病通常與肥胖和生活習慣有關，常好發於中年後。第二型糖尿病會造成胰島素分泌不足，無法有效降低血糖，更可能引發心臟病、中風、視力惡化、腎臟與神經損傷等併發症。

薯條 速食 糖尿病

以為沖掉就沒事？日專家籲「蟑螂別沖馬桶」 恐成復仇軍團重返你家

蟑螂入侵家中，你會怎麼消滅牠呢？許多人希望「眼不見為淨」，會選擇將蟑螂火速丟進馬桶沖掉，但日本專家呼籲「千萬別將活蟑螂直接沖進馬桶」，並說明背後隱藏的「蟲蟲危機」，蟑螂很有可能藉此增生，組成「復仇軍團...

羨慕秒睡體質？日主持人「躺下5分鐘內入睡」 專家：恐是健康警訊

許多人有睡不著、難入睡的困擾，但一躺下秒進入夢鄉，其實暗藏健康警訊？日本主持人羽鳥慎一近日在節目提到，自己躺在床上5分鐘內就能入睡，然而專家卻指出「這並非是好事...

圖輯／塑膠公約談判日內瓦展開 望終結汙染

「全球塑膠公約」最終談判會議於瑞士日內瓦聯合國萬國宮舉行，184個會員國代表、逾三千七百名與會者參與，聯合國自2022年...

喝醉機上大鬧「找人性侵燒死妳」釀空姐創傷 富豪惡行判決出爐

英國一名男子在搭乘班機時酒醉失控，不但當眾對空服員咆哮，更揚言要「找人輪姦再燒死」對方，讓服務的空姐心生恐懼，根本無法上班。男子判決近期出爐，必須服刑15個月。

塑膠公約直擊／抗議石油企業阻撓談判 綠色和平爬上聯合國屋頂抗議

《全球塑膠公約》談判進入第三天，環保團體綠色和平今（7）日發起行動，抗議產油國與化石燃料利益團體阻撓協商進程。稍早在會議...

