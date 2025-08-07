塑膠公約直擊／抗議石油企業阻撓談判 綠色和平爬上聯合國屋頂抗議

《全球塑膠公約》談判進入第三天，環保團體綠色和平今（7）日發起行動，抗議產油國與化石燃料利益團體阻撓協商進程。稍早在會議舉辦地點日內瓦聯合國總部前，以象徵石油汙染的黑色塗料覆蓋馬路，並攀上大樓屋頂，高舉「內有石油汙染大戶」與「塑膠公約是非賣品」的抗議布條，強烈譴責石油巨頭干擾談判。

來自比利時、克羅埃西亞、丹麥、法國、德國、義大利、波蘭、斯洛維尼亞、西班牙與瑞士等國的22名綠色和平行動成員參與此次抗議，行動過程引起關注，當地警方與消防單位也隨即到場處理。

綠色和平國際組織全球塑膠公約談判代表團團長福布斯（Graham Forbes）表示，每一輪談判都吸引更多石油和天然氣遊說者，「化石燃料和石化巨頭正在從內部汙染談判，呼籲聯合國將其驅逐出去。」

「這是一場關乎我們生存的戰鬥，」福布斯指出，絕不能讓製造問題的企業汙染者阻止世界解決這個問題，呼籲各國政府拿出勇氣，簽署一項強有力的條約，「將人民和地球放在首位，而不是僅僅追求企業的短期利潤。」

根據國際環境法中心 (CIEL) 的分析，在釜山舉行的第五屆塑膠公約談判會議上，有超過220名石化產業遊說團體註冊，比在加拿大渥太華舉行的第四屆談判會議增加12%。產業遊說團體成了規模最大的代表團之一，甚至超過歐盟及其成員國代表的總和。