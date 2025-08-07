喝醉機上大鬧「找人性侵燒死妳」釀空姐創傷 富豪惡行判決出爐

英國一名男子在搭乘班機時酒醉失控，不但當眾對空服員咆哮，更揚言要「找人輪姦再燒死」對方，讓服務的空姐心生恐懼，根本無法上班。男子判決近期出爐，必須服刑15個月。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，2023年2月，現年37歲的伊夫提卡爾（Salman Iftikhar）和妻兒搭乘維珍航空（Virgin Atlantic）班機準備從倫敦希斯洛飛往巴基斯坦拉合爾。

當時伊夫提卡爾喝醉以後大鬧頭等艙，先是大吼：「你知道我是誰嗎？」又辱罵空服員沃爾許（Angie Walsh）是「種族歧視的賤人」。他揚言要炸掉沃爾許下榻的飯店，還嗆聲說對方會「被拖出房間輪姦，再活活燒死」。

雖然伊夫提卡爾失控的當下妻兒頻頻阻止，孩子甚至嚇得哭出來，伊夫提卡爾卻沒有停下的意思。他在2024年3月遭逮捕。他的代表律師在法庭上以「失血性失憶症」為他辯護，並宣稱伊夫提卡爾在事發後非常後悔。

受害的沃爾許在出庭時表示，她在維珍航空已經服務37年，就連911恐怖攻擊發生時，她都沒有停飛，但這次事件卻讓她受到嚴重創傷。她表示自己當時在飛機上必須服務伊夫提卡爾，所以感覺就是被連續虐待8小時15分鐘，事發後她一度崩潰，只好停飛14個月。

伊夫提卡爾來自巴基斯坦，在英國白金漢郡擁有價值約2百萬英鎊（約新台幣7,900萬元）的豪宅。他擁有兩位妻子，但富裕且幸福的生活卻沒有讓他減少犯罪。在此次事件之前，他就曾因15項罪名被判刑。

這次事件讓他必須付上代價，由於「恐嚇殺人」、「種族仇恨騷擾罪」等罪名，他必須入獄15個月。本來風光搭頭等艙的富豪，因自己的言行成了階下囚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康