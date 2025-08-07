羨慕秒睡體質？日主持人「躺下5分鐘內入睡」 專家：恐是健康警訊

許多人有睡不著、難入睡的困擾，但一躺下秒進入夢鄉，其實暗藏健康警訊？日本主持人羽鳥慎一近日在節目提到，自己躺在床上5分鐘內就能入睡，然而專家卻指出「這並非是好事」，並點出恐是身體亮紅燈的訊號。

根據J CAST NEWS報導，日本晨間節目日前以「酷暑導致失眠」、「睡眠負債」作為主題，並列出8項判斷指標，包含「在電車或公車上很容易睡著」、「躺上床5分鐘內就入睡」、「半夜醒來2次以上」、「起床4小時後仍感到疲勞或想睡」及「假日睡得比平常多2小時以上」等，符合項目越多者，代表睡眠品質越差。

主持人羽鳥慎一表示，自己中了「躺下後5分鐘內入睡」及「假日會讓自己睡回籠覺」2項，處於睡眠負債的初期階段。羽鳥指出，「雖然不確定是不是超過2小時，但假日會睡得比較久，因為平常都太早起了，假日就會想多睡點」，以「補眠」心態讓自己睡到飽。

擔任嘉賓的東京疲勞與睡眠診所院長梶本修身說明，5分鐘內快速入睡看似是件好事，但卻是身體在釋出警訊，是因為「自律神經疲勞、無法維持清醒」而導致的狀況；假日多睡2小時以上則是平日睡眠不足的證據，不僅無助於補眠，更可能對之後的睡眠品質造成負面影響。

日本分子營養學諮詢師Ｍatuzaki（まつざき）過去也曾分享，「躺上床5分鐘內就能睡著的人，其實不是『容易入睡』，而是『像昏厥一樣倒下』」。

Ｍatuzaki指出，從交感神經切換到副交感神經，通常需要5到25分鐘，若5分鐘內突然睡著，很可能是「腎上腺疲勞」的警訊。這種狀況也容易引發「夜間低血糖」，造成凌晨醒來、磨牙等狀況，陷入無法熟睡的惡性循環。