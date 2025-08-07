歷經多次延後 斥資298億「大埃及博物館」11月正式開幕

快訊

中央社／ 開羅6日綜合外電報導
斥資10億美元（約新台幣298億元）、備受矚目的「大埃及博物館」原定7月3日開幕，但因6月爆發以伊衝突而延後。埃圖／路透社
斥資10億美元（約新台幣298億元）、備受矚目的「大埃及博物館」原定7月3日開幕，但因6月爆發以伊衝突而延後。埃及政府今天表示，這座位於吉薩大金字塔（Pyramids ofGiza）附近的全新考古博物館，將於11月1日正式開幕。

法新社報導，大埃及博物館（Grand EgyptianMuseum）收藏逾10萬件古埃及工藝品，包括許多圖坦卡門法老（Tutankhamun）的珍寶，埃及政府期盼能吸引來自全球的遊客。

官方表示，博物館總面積近50萬平方公尺，將成為全球最大的單一文明考古博物館。

原定於7月3日開幕，但自6月13日以色列攻擊伊朗核設施後，2國爆發12天衝突，導致中東航空路線封鎖，進而延後開幕。該博物館工程計畫也歷經多項阻礙，包括政治動盪與新冠疫情影響。

埃及總理馬德布利（Moustafa Madbouly）在內閣會議上表示，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）已批准新的博物館開幕日期。

他說，開幕將是一場非凡盛會，展現埃及的文化遺產，並吸引來自各地的遊客。

旅遊業為埃及主要外匯來源，埃及政府期望博物館每年吸引約500萬名遊客，提振旅遊產業。

