135名菲生獲頒台灣獎學金 首次納入外交部獎學金

駐菲律賓代表處今天頒發台灣獎學金，受獎學生自去年的96人增至135人。此外，今年也首次納入外交部台灣獎學金，深化台菲教育交流與人才培育合作。

台灣獎學金頒發典禮上午在駐菲代表處所在大樓的大禮堂舉行，駐菲代表周民淦、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）秘書長兼執行官戴李昂（ Evangeline deLeon）、菲律賓高等教育委員會（CHED）委員阿帕格（Desiderio Apag III），以及菲律賓國家警署、海岸防衛隊和移民局人員到場見證。

今年的獎學金分為外交部台灣獎學金、教育部台灣獎學金、教育部華語文獎學金以及國際合作發展基金會獎學金獎學金，受獎者總計135人，較去年的96人更多。

周民淦致詞時表示，去年收到450份申請，今年申請數字更是增至650人，「由於菲律賓學生都很優秀，我們開放更多額度給菲律賓學生，今年有135名菲律賓學者加入留台國際學者社群」。

他歡迎菲律賓學子、學者在台灣完成學業後，可以返菲貢獻所學，也可留在台灣開創職涯，並介紹台灣政府推出的「台灣就業金卡」，為外籍專業人士提供多次入出境、健保和稅務等優惠。

周民淦說：「相信你們未來一定會成為兩國友誼的領導者、改革者和親善大使。」

赴台學成歸國的前獎學金得主龍克瑾（CovieRonquillo）分享自身經驗時說，台灣開放的社會與學術環境，讓他得以跳脫舒適圈，接觸多元觀點，激發他以國際化的思維投入研究與行動。

他也建議在場學子，在台灣除了學習外，也別忘了探索台灣的自然人文之美，並與台灣人互相交流、建立聯繫。

在多項台灣獎學金當中，外交部台灣獎學金通常只頒發給與台灣有正式外交關係的國家，但今年首度將菲律賓列為合作對象，並遴選2名菲律賓學生獲得這項殊榮。

阿帕格說，菲律賓被納入台灣外交部獎學金是一個「里程碑」，代表雙方的信任不斷加深。

今年另有22名學生獲頒「教育部台灣獎學金」，將赴台攻讀學位課程；18名學生獲得「國際合作發展基金會獎學金」，結合產學合作，強調學術訓練與實務應用；93名學生獲得「教育部華語文獎學金」，前往台灣學習華語。