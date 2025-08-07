快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

135名菲生獲頒台灣獎學金 首次納入外交部獎學金

中央社／ 馬尼拉7日專電
駐菲律賓代表處7日頒發台灣獎學金，今年首次納入外交部台灣獎學金，深化台菲教育交流與人才培育合作。圖為駐菲代表周民淦（中）、代表處官員、菲律賓政府官員以及兩名受獎生合影。圖／中央社
駐菲律賓代表處7日頒發台灣獎學金，今年首次納入外交部台灣獎學金，深化台菲教育交流與人才培育合作。圖為駐菲代表周民淦（中）、代表處官員、菲律賓政府官員以及兩名受獎生合影。圖／中央社

菲律賓代表處今天頒發台灣獎學金，受獎學生自去年的96人增至135人。此外，今年也首次納入外交部台灣獎學金，深化台菲教育交流與人才培育合作。

台灣獎學金頒發典禮上午在駐菲代表處所在大樓的大禮堂舉行，駐菲代表周民淦、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）秘書長兼執行官戴李昂（ Evangeline deLeon）、菲律賓高等教育委員會（CHED）委員阿帕格（Desiderio Apag III），以及菲律賓國家警署、海岸防衛隊和移民局人員到場見證。

今年的獎學金分為外交部台灣獎學金、教育部台灣獎學金、教育部華語文獎學金以及國際合作發展基金會獎學金獎學金，受獎者總計135人，較去年的96人更多。

周民淦致詞時表示，去年收到450份申請，今年申請數字更是增至650人，「由於菲律賓學生都很優秀，我們開放更多額度給菲律賓學生，今年有135名菲律賓學者加入留台國際學者社群」。

他歡迎菲律賓學子、學者在台灣完成學業後，可以返菲貢獻所學，也可留在台灣開創職涯，並介紹台灣政府推出的「台灣就業金卡」，為外籍專業人士提供多次入出境、健保和稅務等優惠。

周民淦說：「相信你們未來一定會成為兩國友誼的領導者、改革者和親善大使。」

赴台學成歸國的前獎學金得主龍克瑾（CovieRonquillo）分享自身經驗時說，台灣開放的社會與學術環境，讓他得以跳脫舒適圈，接觸多元觀點，激發他以國際化的思維投入研究與行動。

他也建議在場學子，在台灣除了學習外，也別忘了探索台灣的自然人文之美，並與台灣人互相交流、建立聯繫。

在多項台灣獎學金當中，外交部台灣獎學金通常只頒發給與台灣有正式外交關係的國家，但今年首度將菲律賓列為合作對象，並遴選2名菲律賓學生獲得這項殊榮。

阿帕格說，菲律賓被納入台灣外交部獎學金是一個「里程碑」，代表雙方的信任不斷加深。

今年另有22名學生獲頒「教育部台灣獎學金」，將赴台攻讀學位課程；18名學生獲得「國際合作發展基金會獎學金」，結合產學合作，強調學術訓練與實務應用；93名學生獲得「教育部華語文獎學金」，前往台灣學習華語。

菲律賓 外交部 教育部

延伸閱讀

國台辦批賴總統麻煩製造者 外交部譴責惡意顛倒是非

航班驚掛「7700」緊急代碼返桃機！長榮航空曝原因 民航局將依程序調查

菲律賓鋼鐵大王遭撕票！26歲女主謀黑歷史曝光 疑帶「3D頭套」逃亡

亞洲盃男籃／被中華隊一路壓制 菲律賓教頭：持續恐慌40分鐘

相關新聞

男子用凱旋門無名戰士墓之火點菸 法內政部長批「下流可悲」祭重懲

法國近日一名男子被拍到用凱旋門下無名戰士墓的紀念火焰點菸，隨後因涉嫌褻瀆戰爭紀念碑而被捕。內政部長勒泰約（Bruno R...

全球最易出軌前20國出爐！亞洲唯一進榜高居首位 夫妻偷吃比例過半

根據泰媒《khaosod》近日報導，泰國夫妻在2024年一項調查中，夫妻不忠比例「榮登」全球榜首，高達51%的夫妻會在外偷吃、出軌。且該研究指出，雖然兩性間不忠仍以男性比例為多，但女性不忠的比例有逐年增加的趨勢，且掩蓋手法細膩，比起男性較不容易被察覺。

「鋰」竟能逆轉阿茲海默症？哈佛研究震撼醫界

哈佛大學科學家歷經多年研究，發現「鋰」在阿茲海默症中扮演深層角色，這項發現可能為治療方式帶來新突破。

野火肆虐法國南部釀1死　西班牙度假勝地火勢受控

法國南部地區野火延燒，消防員今天奮力與大火搏鬥，截至目前傳出1人死亡；與此同時，西班牙野火迫使1500多人從一處度假村撤...

菲律賓鋼鐵大王遭撕票！26歲女主謀黑歷史曝光 疑帶「3D頭套」逃亡

有菲律賓「鋼鐵大王」稱號的華人郭從願（Anson Que）及其司機，3月底遭綁架後被撕票，家屬前後共付出約2.1億披索（約新台...

不敵少子化！日本校名最長學校將熄燈 學生數銳減僅剩9人

號稱是日本國內校名最長的學校，校區正好橫跨高知縣與愛媛縣。日媒今天報導，這間學校受到學生數量減少影響，決定在今年度末停止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。