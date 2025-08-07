男子用凱旋門無名戰士墓之火點菸 法內政部長批「下流可悲」祭重懲

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國巴黎香榭麗舍大道7月14日舉行一年一度的傳統巴士底日閱兵期間，位於凱旋門下的無名戰士墓。路透
法國巴黎香榭麗舍大道7月14日舉行一年一度的傳統巴士底日閱兵期間，位於凱旋門下的無名戰士墓。路透

法國近日一名男子被拍到用凱旋門下無名戰士墓的紀念火焰點菸，隨後因涉嫌褻瀆戰爭紀念碑而被捕。內政部長勒泰約（Bruno Retailleau）6日宣布祭出重懲，剝奪這名47歲摩洛哥移民的居留許可。

POLITICO與福斯新聞報導，巴黎凱旋門下的無名戰士墓紀念碑設有紀念火焰，以及一位在第一次世界大戰中犧牲的無名士兵墓塚。儘管無名戰士墓紀念碑似乎禁止遊客進入，但影片顯示該名男子跪在紀念碑旁，俯身靠近火焰點菸後立即離開，遊客們則震驚地目瞪口呆。

影像在網路上廣為流傳，引發眾怒。勒泰約在「X」痛批男子行為「下流可悲」，他寫道：「這名男子用紀念火焰點燃香菸，褻瀆無名戰士墓。他因侵犯紀念死者而設立的葬地、墓地、骨灰甕或紀念碑而在巴黎被捕。他已被拘留，並坦承事實。」

退伍軍人與紀念事務部長帕米拉耶斯（Patricia Miralles）則上網寫道：「法國絕不會讓任何人玷汙為國犧牲者的記憶。」

據《費加洛報》等媒體報導，這名男子於5日被捕，並對其行為供認不諱。據報他在法國擁有合法身份，且警方早已掌握其身分，過去也有前科，居留權遭剝奪則是將他驅逐回摩洛哥的第一步。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

