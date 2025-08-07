男子用凱旋門無名戰士墓之火點菸 法內政部長批「下流可悲」祭重懲

法國近日一名男子被拍到用凱旋門下無名戰士墓的紀念火焰點菸，隨後因涉嫌褻瀆戰爭紀念碑而被捕。內政部長勒泰約（Bruno Retailleau）6日宣布祭出重懲，剝奪這名47歲摩洛哥移民的居留許可。

POLITICO與福斯新聞報導，巴黎凱旋門下的無名戰士墓紀念碑設有紀念火焰，以及一位在第一次世界大戰中犧牲的無名士兵墓塚。儘管無名戰士墓紀念碑似乎禁止遊客進入，但影片顯示該名男子跪在紀念碑旁，俯身靠近火焰點菸後立即離開，遊客們則震驚地目瞪口呆。

BREAKING:



French Interior Minister Bruno Retailleau announces that a 47-y-old Moroccan has been identified as the person who lit his cigarette on the Eternal Flame of the Tomb of the Unknown Soldier in Paris.



The minister says his permanent residency right will be revoked

影像在網路上廣為流傳，引發眾怒。勒泰約在「X」痛批男子行為「下流可悲」，他寫道：「這名男子用紀念火焰點燃香菸，褻瀆無名戰士墓。他因侵犯紀念死者而設立的葬地、墓地、骨灰甕或紀念碑而在巴黎被捕。他已被拘留，並坦承事實。」

退伍軍人與紀念事務部長帕米拉耶斯（Patricia Miralles）則上網寫道：「法國絕不會讓任何人玷汙為國犧牲者的記憶。」

據《費加洛報》等媒體報導，這名男子於5日被捕，並對其行為供認不諱。據報他在法國擁有合法身份，且警方早已掌握其身分，過去也有前科，居留權遭剝奪則是將他驅逐回摩洛哥的第一步。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康