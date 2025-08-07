「鋰」竟能逆轉阿茲海默症？哈佛研究震撼醫界

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
哈佛大學科學家歷經多年研究，發現人體中鋰元素的流失與阿茲海默症的發展密切相關。圖為一名84歲阿茲海默患者的電腦斷層描描影像。路透

哈佛大學科學家歷經多年研究，發現「鋰」在阿茲海默症中扮演深層角色，這項發現可能為治療方式帶來新突破。

哈佛醫學院的研究團隊進行長達七年的調查，發現人體中鋰元素的流失與阿茲海默症的發展密切相關。這項發現不僅可能促進早期偵測與新療法的開發，也有助於我們更全面理解大腦老化的機制。

研究由哈佛醫學院遺傳學與神經學教授布魯斯・楊克納（Bruce A. Yankner）領導。他們6日在最新一期《自然》（Nature）期刊中發表研究成果，指出透過微量的鋰鹽（鋰草酸鹽，lithium orotate），可在老鼠身上逆轉阿茲海默症並恢復腦部功能。這些劑量足以模擬大腦中天然鋰的濃度。

華盛頓大學健康老化與長壽研究所前所長馬特・凱伯林（Matt Kaeberlein）雖未參與此研究，但表示：「鋰草酸鹽非常便宜，因此我們希望能儘快展開嚴謹的隨機臨床試驗。如果臨床界沒有立即行動，那阿茲海默症研究界就太丟臉了。」

楊克納同時也是哈佛保羅・格倫老化生物學研究中心的副主任。他強調：「我目前不建議民眾自行服用鋰，因為這尚未在人類身上被驗證為有效療法。從動物實驗到人體試驗之間，結果可能會有所不同，我們必須保持謹慎。」他補充，這項發現仍需其他實驗室進一步驗證。

儘管近年來阿茲海默症治療已有突破，但根據美國阿茲海默症協會，目前仍無藥物能真正阻止或逆轉此疾病。美國目前約有超過700萬人罹患阿茲海默症，預估到2050年將攀升至近1300萬人。

鋰目前廣泛用於治療躁鬱症，過去研究也曾指出其可能具有抗老化與阿茲海默症治療潛力。2017年丹麥的一項研究甚至發現，飲用水中若含有鋰，可能與失智症發生率較低有關。

然而，這次哈佛的研究是首次具體揭示鋰在大腦中的作用，包括其對所有主要腦細胞類型的影響，以及晚年鋰缺乏對老化的影響。

