全球最易出軌前20國出爐！亞洲唯一進榜高居首位 夫妻偷吃比例過半

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

聯合新聞網／ 綜合報導
最新一項全球夫妻出軌比例調查結果，泰國夫妻出軌比例高達51%，登上全球第一名。示意圖／ingimage

根據泰媒《khaosod》近日報導，在2024年一項調查中，泰國夫妻不忠比例「榮登」全球榜首，高達51%會出軌。且該研究指出，雖然兩性間不忠仍以男性比例為多，但女性不忠的比例有逐年增加的趨勢，且掩蓋手法細膩，比起男性較不容易被察覺。

報導稱，該項研究由調查情趣商品的網站「BedBible」、全球人口資訊網站「World Population Review」，及財經網站「Insider Monkey」合作，調查包含世界多個國家，分析夫妻關係的不忠現象及總比例。

而就2024年研究結果顯示，亞洲國家「泰國」名列第一，為全球出軌的夫妻最多的國家，也是前20名中唯一上榜的亞洲國家。

全球夫妻不忠比例最高的前20名國家為：

1. 泰國51%

2. 丹麥46%

3. 德國及義大利45%

4. 法國43%

5. 挪威41%

6. 比利時40%

7. 西班牙39%

8. 加拿大、芬蘭、英國、希臘、盧森堡36%

9. 美國、奧地利、巴西、冰島、荷蘭、葡萄牙、瑞典35%

兩性比例上，尤其在30至60歲間的男性，對不忠的容忍度更高，但女性若出軌，則在向伴侶掩蓋其偷吃行為時，手法更細膩較不容易被察覺。在現今網路社群發達的時代，尤其女性，低估了在網路上的曖昧對話，沒有意識到在對話中情感投入，可能等同於不忠。當一般友誼與不忠之間的界限變得模糊，就會使關係進一步複雜化。

