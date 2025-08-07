野火肆虐法國南部釀1死　西班牙度假勝地火勢受控

法國南部地區野火延燒，消防員今天奮力與大火搏鬥，截至目前傳出1人死亡；與此同時，西班牙野火迫使1500多人從一處度假村撤離後，緊急救援人員已成功控制住火勢。

法新社報導，法國南部地區昨天燃起野火，在奧德省（Aude）燒毀或損壞25棟房屋，大約2000名消防員正在努力控制這場法國今夏最大的野火。

這場野火已造成1人死亡、另有13人受傷，其中兩人傷勢嚴重。13名傷者中有9人是消防員。

奧德省當局表示，1名年長女性因不願撤離住家而葬身火海，還有1人下落不明。

奧德省官員羅煦（Lucie Roesch）說：「火勢依然十分活躍，情況仍不樂觀。」她還說，這是受乾旱、氣溫上升和強風等因素影響。

與此同時，西班牙地方當局今晚表示，地中海旅遊小鎮塔里法（Tarifa）附近的野火「已獲控制」；當局先前已展開撤離行動。

西班牙緊急救援人員徹夜灌救，以防火勢蔓延至沿海度假景點。

西班牙正經歷熱浪，許多地區氣溫接近攝氏40度。官員通報7月超額死亡人數為1060人，可能與天氣炎熱有關。