快訊

又將有颱風？ 粉專：熱帶低壓底層環流小而扎實「強度接近上限」

川普100%晶片關稅政府不出面說明 蔣萬安轟：大家都還在抓瞎

抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網

野火肆虐法國南部釀1死　西班牙度假勝地火勢受控

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導

法國南部地區野火延燒，消防員今天奮力與大火搏鬥，截至目前傳出1人死亡；與此同時，西班牙野火迫使1500多人從一處度假村撤離後，緊急救援人員已成功控制住火勢。

法新社報導，法國南部地區昨天燃起野火，在奧德省（Aude）燒毀或損壞25棟房屋，大約2000名消防員正在努力控制這場法國今夏最大的野火。

這場野火已造成1人死亡、另有13人受傷，其中兩人傷勢嚴重。13名傷者中有9人是消防員。

奧德省當局表示，1名年長女性因不願撤離住家而葬身火海，還有1人下落不明。

奧德省官員羅煦（Lucie Roesch）說：「火勢依然十分活躍，情況仍不樂觀。」她還說，這是受乾旱、氣溫上升和強風等因素影響。

與此同時，西班牙地方當局今晚表示，地中海旅遊小鎮塔里法（Tarifa）附近的野火「已獲控制」；當局先前已展開撤離行動。

西班牙緊急救援人員徹夜灌救，以防火勢蔓延至沿海度假景點。

西班牙正經歷熱浪，許多地區氣溫接近攝氏40度。官員通報7月超額死亡人數為1060人，可能與天氣炎熱有關。

野火 熱浪 法國 西班牙 消防員

延伸閱讀

首位現役消防員考上司法官！他分發中檢當檢察官 將打擊金融犯罪

倒地瞬間命懸一線！南投警官跑道中風 消防員衝刺搶命

德國、西班牙防中國掌控基建 汰換華為5G設備

台灣租屋超貴！薪水比法國少三分之二 室內設計師曝來台定居8年原因

相關新聞

「鋰」竟能逆轉阿茲海默症？哈佛研究震撼醫界

哈佛大學科學家歷經多年研究，發現「鋰」在阿茲海默症中扮演深層角色，這項發現可能為治療方式帶來新突破。

野火肆虐法國南部釀1死　西班牙度假勝地火勢受控

法國南部地區野火延燒，消防員今天奮力與大火搏鬥，截至目前傳出1人死亡；與此同時，西班牙野火迫使1500多人從一處度假村撤...

菲律賓鋼鐵大王遭撕票！26歲女主謀黑歷史曝光 疑帶「3D頭套」逃亡

有菲律賓「鋼鐵大王」稱號的華人郭從願（Anson Que）及其司機，3月底遭綁架後被撕票，家屬前後共付出約2.1億披索（約新台...

不敵少子化！日本校名最長學校將熄燈 學生數銳減僅剩9人

號稱是日本國內校名最長的學校，校區正好橫跨高知縣與愛媛縣。日媒今天報導，這間學校受到學生數量減少影響，決定在今年度末停止...

俄羅斯8.8強震「7火山連環噴發」 堪察加半島南部往東南方位移

據俄羅斯科學院遠東分院火山和地震研究所，堪察加半島上週規模8.8強震引發這個地區7座活山活動。俄羅斯科學院統一地球物理局...

與他人共處成負擔…日本青年旅館不敵時代浪潮 住宿人次暴跌9成

據日媒「Withnews」報導，曾經陪伴無數年輕人展開夢想旅程的「青年旅館」正悄悄沒落之中。據統計，2024年日本全國僅剩124間青旅，住宿人數也從1973年的341萬人次，驟降至27萬人次，只剩全盛時期的8%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。