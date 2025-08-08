橡皮擦紙套別亂脫！日本知名文具品牌揭重要功用：不是裝飾

根據日媒「otonanswer」報導，許多人使用塑膠橡皮擦時，常會發現外層包有一層紙套，不少人則習慣在橡皮擦使用變小塊後，丟掉紙套。不過，這個看似不起眼的紙套，其實有著重要功能。日本製造MONO橡皮擦的知名書寫文具品牌「Tombow蜻蜓鉛筆」近日就在社群平台X的官方帳號上揭開這項設計背後的原因，讓不少網友驚呼這項未曾注意的小知識。

根據Tombow官方說法，塑膠橡皮擦的主要原料之一為「軟化劑」，也稱為「塑化劑」。主要功能是增加橡皮擦的柔軟度和可塑性，也有避免折斷的功能。這種成分如果長時間接觸其他同樣來自石油的製品，像是塑膠尺或塑膠外殼的自動鉛筆，就可能出現「黏在一起」的情況。為了防止這種狀況發生，才會特別用紙來包住橡皮擦，因為紙不是石油製品，能避免其中的成分轉移。

這番解說也讓不少網友恍然大悟。有人留言表示：「原來不是拿來寫暗戀對象的名字啊？我還以為寫上名字再用完全部的橡皮擦，就會實現願望！」也有人笑稱：「我終於懂了，難怪筆袋裡的橡皮擦和尺會黏在一起……以前還嫌紙套礙事都丟了，看來是我錯怪它了。」