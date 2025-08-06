菲律賓鋼鐵大王遭撕票！26歲女主謀黑歷史曝光 疑帶「3D頭套」逃亡

有菲律賓「鋼鐵大王」稱號的華人郭從願（Anson Que）及其司機，3月底遭綁架後被撕票，家屬前後共付出約2.1億披索（約新台幣1億元）。據當地警方披露，案中其中一名中國籍女主謀疑犯龔雯莉只有26歲，還涉嫌參與至少15宗綁架案件，警方擔心綁匪會因為證據不足而逍遙法外，因此公開呼籲更多的受害者站出來指證。

綜合《菲律賓商報》等近日報導，在5月19日，菲律賓警方發言人證實一男一女兩名疑犯於5月17日在長灘島一度假村被捕，其中女疑犯正是龔雯莉，她被指涉嫌引誘郭從願前往他被綁架的地點，並用郭從願的手機與其家屬談贖金。另一名男疑犯是美髮師，他涉嫌用仿真面具幫助龔雯莉隱藏身份。

據警方公布的證據照片顯示，在拘捕現場，警方繳獲了一個歐美女子面容的3D塑膠頭套。警方稱，這是龔雯莉在逃避警方追捕時用於掩蓋身份的道具。

警方披露，龔雯莉於4月26日乘坐私人飛機抵達長灘島後，就一直在不同酒店之間轉換居住，躲藏在島上。被捕時，龔雯莉與她的父母在一起。

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文章授權轉載自《香港01》