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高溫洪水火災沒停過 北半球夏季極端氣候事件頻傳

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導

創紀錄高溫、大規模野火、致命洪水等，8月才剛開始，北半球2025年夏季已出現一連串破壞性且致命的天氣。

法新社報導，早在5月，阿拉伯聯合大公國的氣溫就超過攝氏50度；8月1日，氣溫更攀升至攝氏51.8度，僅略低於歷史最高紀錄52度。

另外，由於大豪雨橫掃全國，巴基斯坦已經有266人喪生，其中近半數為兒童。

蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）教授、聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）成員塞內維拉特納（Sonia Seneviratne）說：「極端氣溫與極端降水的發生頻率及強度，在全球範圍內都在增加。」

德國波茨坦氣候影響研究中心（PIK）科學家哈特曼（Fred Hattermann）告訴法新社：「我們正身處氣候變遷之中。」

他說：「極端事件的風險已大幅升高。」他還說，2024年是地球平均地表溫度首次比工業化前平均溫度高出攝氏1.6度的1年。

這個看似微小的升幅，其實造成巨大差異。

氣溫升高會增加蒸發，使更多水分儲存在大氣中；這反過來又增加暴雨和洪水的風險。

哈特曼還說：「每當氣溫再升高一點，就會增加更多和更強烈的極端氣候風險。」

氣溫 風險 洪水

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