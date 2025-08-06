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不敵少子化！日本校名最長學校將熄燈 學生數銳減僅剩9人

中央社／ 東京6日綜合外電報導
號稱是日本國內校名最長的學校，校區正好橫跨高知縣與愛媛縣。日媒今天報導，這間學校受到學生數量減少影響，決定在今年度末停止學校課程，並在明年度末進而關閉學校。示意圖／AI生成
號稱是日本國內校名最長的學校，校區正好橫跨高知縣與愛媛縣。日媒今天報導，這間學校受到學生數量減少影響，決定在今年度末停止學校課程，並在明年度末進而關閉學校。示意圖／AI生成

號稱是日本國內校名最長的學校，校區正好橫跨高知縣與愛媛縣。日媒今天報導，這間學校受到學生數量減少影響，決定在今年度末停止學校課程，並在明年度末進而關閉學校。

日本放送協會（NHK）指出，這間學校同時設有國小部與國中部，校區橫跨高知縣宿毛市與愛媛縣愛南町，由於是雙方地方政府共同營運，正式校名為「高知縣宿毛市愛媛縣南宇和郡愛南町篠山小中學校組合立篠山小學校・中學校」，號稱是日本校名最長的學校。

愛南町教育委員會（相當於教育局）表示，這間學校1949年只設有國中部，3年之後成立國小部，學生數量較多的時期，曾經分別有逾120人在國小部與國中部就讀。

不過，這間學校的學生數量年年下滑，目前國小部與國中部分別只有3名與6名學生，其中住在高知縣的國三學生只有2人，預期明年度起，國中部僅有愛媛縣民來就讀。

有鑑於此，有家長希望學校與愛媛縣愛南町其他學校合併，營運學校的單位也敲定在今年度末停止學校課程，明年度末廢校

就讀這間學校的學生，明年度起將乘坐校車等，前往愛南町其他學校上課。

愛南町教育委員會發布評論表示，「這所學校擁有日本最長的校名，也有著悠久歷史，即將廢校令人感到不捨，但希望孩子們在整併後的新學校，能延續當地的傳統文化。」

日本 廢校 教育局 少子化

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