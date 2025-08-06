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俄羅斯8.8強震「7火山連環噴發」 堪察加半島南部往東南方位移

中央社／ 堪察加6日綜合外電報導
據俄羅斯科學院遠東分院火山和地震研究所，堪察加半島上週規模8.8強震引發這個地區7座活山活動。 圖／歐新社
據俄羅斯科學院遠東分院火山和地震研究所，堪察加半島上週規模8.8強震引發這個地區7座活山活動。 圖／歐新社

俄羅斯科學院遠東分院火山和地震研究所，堪察加半島上週規模8.8強震引發這個地區7座活山活動。俄羅斯科學院統一地球物理局通報，堪察加半島南部往東南方移動近2公尺。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）指出，這是將近300年以來這個地區首次有7座火山在地震後同時噴發。

俄羅斯科學院遠東分院火山和地震研究所所長奧澤羅夫（Alexey Ozerov）形容這種情形為一次「極為罕見的現象，可描述為火山成群結隊噴發」。

根據俄羅斯科學院統一地球物理局（UnifiedGeophysical Service）堪察加分局，當地時間7月30日近午爆發規模8.8強震後也出現多次餘震，包括堪察加附近的太平洋曾發生一起規模6地震。

其中一座噴發的火山為克柳切夫火山（Klyuchevskoy Volcano），堪察加火山噴發應變小組（Kamchatka Volcanic Eruption Response Team）通報這座火山噴出火山灰。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，統一地球物理局堪察加分局通報，堪察加半島（KamchatkaPeninsula）南部在強震後往東南方向移動近2公尺。

克拉舍寧尼科夫火山（Krasheninnikov Volcano）也出現火山活動，這座火山上週噴出熔岩，為近600年以來首見。地方官員表示，這座火山上一次記錄到熔岩流是在1463年。

這次堪察加半島8.8地震是有紀錄以來最強烈地震之一，也是2011年迄今規模最大地震，引發從日本到夏威夷和美國西岸發布海嘯警報。

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