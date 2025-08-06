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澳洲大堡礁珊瑚銳減 創近40年來最嚴重

中央社／ 雪梨6日綜合外電報導

一份今天公布的研究指出，澳洲堡礁3個區域中有2個地區的珊瑚覆蓋率，在過去一年中出現有紀錄以來最大幅度下降，主因2024年發生嚴重的珊瑚白化事件，影響範圍創新高。

路透社報導，澳洲海洋科學院（Australian Institute ofMarine Science, AIMS）表示，自39年前開始監測以來，大堡礁（Great Barrier Reef）南部與北部區域的珊瑚覆蓋率出現最大年度降幅，在經歷數年的穩定成長後，覆蓋率下降約1/4至1/3。

負責長期觀測的研究計畫負責人艾姆斯利（MikeEmslie）說：「我們現在觀察到硬珊瑚覆蓋率的波動幅度越來越大。」他指出，這是近15年來開始出現的現象，顯示生態系正承受壓力。

大堡礁是全球最大的珊瑚礁生態系統，綿延約2400公里，位於澳洲北部昆士蘭州（Queensland）外海。

大堡礁自2016年經歷了5個夏季的大規模珊瑚白化，大片珊瑚因高溫壓力變白，面臨更高的死亡風險。

澳洲海洋科學院的報告指出，2024年的珊瑚白化事件是歷來最嚴重的一次，3大區域都出現嚴重至極端程度的白化現象。

儘管聯合國建議將大堡礁列入聯合國教科文組織（UNESCO）的瀕危世界遺產名單，但目前尚未正式列冊。

澳洲政府多年來致力於遊說避免將大堡礁列為瀕危世界遺產，因為大堡礁每年為澳洲經濟帶來約64億澳元（約新台幣1245億元）的貢獻。

澳洲 堡礁 珊瑚礁

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