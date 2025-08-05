北印度暴洪沖毀喜馬拉雅山村 至少4死恐數十人失蹤

印度北阿坎德邦喜馬拉雅山區今天遭豪雨侵襲，引發土石流和暴洪，沖毀1座山谷和1個村莊，已知至少4人罹難，且恐有多人下落不明，當局已緊急部署救援隊至災區。

法新社報導，印度媒體轉播的畫面顯示，北阿坎德邦（Uttarakhand）達拉利（Dharali）地區有數層樓的公寓被洶湧泥流沖走。

新德里電視台（NDTV）報導，克希爾甘加河（Kheer Ganga river）集水區山洪暴發，滾滾洪流朝向達拉利村奔騰而去，沿途沖走許多房屋，景象駭人。目擊者上傳社群媒體的影片可聽見民眾的驚呼尖叫聲。

北阿坎德邦警局上傳村落遭大水肆虐的照片，並呼籲民眾遠離河岸，「鑒於這起事件，每個人都應該與河流保持安全距離。務必確保你自己、孩童和動物遠離河岸。」

邦長達米（Pushkar Singh Dhami）表示，已根據「戰時編制」部署救援團隊。

印度軍方表示，最早出發的救援隊已抵達災區。軍方指出：「達拉利遭到大規模泥流侵襲…大水夾帶瓦礫殘骸，迅速沖毀村落。」

達米表示，突如其來的強降雨引發暴洪，造成嚴重損害，「令人極度悲傷和擔憂」。

印度氣象局（India Meteorological Department）對當地發布紅色警戒，並在北阿坎德邦偏遠地區記錄到約210毫米的「豪雨」（extremely heavy）雨量。

印度6月至9月雨季期間常有致命洪水和山崩。專家表示，氣候變遷加上都市化導致其發生頻率和嚴重程度持續升高。