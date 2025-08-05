大馬10月將舉行東協能源商業論壇 共議東協電網

東協能源中心（ACE）今天在吉隆坡舉行第25屆東協能源商業論壇（AEBF-25）啟動典禮。論壇訂於10月15日至17日，在吉隆坡會展中心舉行，將討論能源轉型及東協電網（ASEAN Power Grid）議題。

大馬副首相兼能源及水務轉型部長拿督斯理法迪拉（Fadillah）致詞表示，2025年是東協國家能源合作的轉捩點，因為「東協能源合作行動計畫第二階段（APAEC Phase II，2021–2025）」進入尾聲，將啟動2026年至2035年的行動計畫。

法迪拉表示，東協電網（APG）增強版諒解備忘錄同步於今年10月在東協能源部長會議（AMEM）簽署，將促進區域電網整合，推動多邊跨境電力貿易。

法迪拉強調，「APG不僅是1項基礎建設，更象徵東協的團結。」他說，APG能推動再生能源整合、降低化石燃料依賴及建構更具韌性的能源系統。

東協能源中心（ACE）執行董事拿督拉吉（RazibDawood）指出，「能源需求將持續上升」，因此急需創新、協作，以確保能源安全及全民皆可負擔的能源。

東協為全球第5大經濟體，約有6.77億人口，GDP達3.8兆美元。根據去年發布的第8期「東協能源展望報告（AEO8）」，至2050年，東協人口將成長15.8%，GDP年均增幅為4%。

論壇將匯聚所有東協成員國的能源部長和部會代表，更將邀請澳洲、加拿大、中國、歐盟、印度、日本、紐西蘭、南韓、俄羅斯、英國與美國的代表參與。

其他參與組織包括：國際能源署（IEA）、國際再生能源機構（IRENA）、東協與東亞經濟研究院（ERIA）、海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）。

法迪拉表示，這次論壇是開放、包容的平台，讓東協各國、政策制定者、企業領袖、投資者、研究人員與能源創新者進行深度交流。

論壇中會展示包含潔淨能源、現代化電網、能源效率、綠氫、碳交易等最新技術。