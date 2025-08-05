芝浦電子身陷收購戰 日本列入國安核心企業名單
根據日本財務省名單，身處價值6億3000萬美元（約新台幣188億6725萬元）收購戰核心的日商芝浦電子，已被正式歸類為攸關國家安全的核心企業。
路透社報導，芝浦電子（Shibaura Electronics）今年2月收到台灣國巨的收購提案後，呼籲日本同業美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）遞交競標提案。
由於芝浦過去並未被列為對經濟或國家安全具重大影響的企業，因此潛在收購方在進行交易前，並無義務須通知政府。
這項最新的分類預料不太可能影響交易進行，因為國巨基於本身的分析評估，認為芝浦部分業務可能涉及核心範疇，已主動申請安全性審查。
根據日本財務省截至7月15日止的最新名單，日本約4000家上市公司中，近1/4被列入國安核心企業。
芝浦代表目前未立即回應置評請求。
全球最大晶片電阻製造商國巨，目前正在等待根據日本外國匯兌及外國貿易法進行的安全審查結果，該審查已兩度延長。
日本財務省表示，這份名單主要是根據企業對財務省諮詢的回應。潛在交易是否需進行安全審查，由外國買家自行判斷。
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