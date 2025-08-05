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大馬前饒舌歌手一口氣吃7顆榴槤 隔天竟中風癱瘓

聯合新聞網／ 綜合報導
榴槤吃太多可能會導致消化不良、腹脹、燥熱上火等症狀。示意圖／ingimage
榴槤吃太多可能會導致消化不良、腹脹、燥熱上火等症狀。示意圖／ingimage

馬來西亞前饒舌團體Nico G成員迪諾（Dino）近日傳出中風住院，原因疑似與過量食用榴槤有關。他透露，事發前一天曾連吃七顆甘榜榴槤，隔天上班時突發中風，至今右半身仍癱瘓，生活陷入困境。

根據「8視界」報導，50歲的迪諾中風至今已達一個月，行動不便、無法繼續從事原本在購物中心的銷售工作。他無奈表示：「榴槤是我最愛的水果，每逢產季必吃，但這次可能真的吃太多了。」回憶發病當下他還滿嘴榴槤味，甚至在與醫師對話時都未散去。不過他也坦言，除了榴槤，他平時也愛吃甜食、長期抽菸，不排除其他因素導致中風。

目前迪諾每週需兩次前往吉隆坡中央醫院回診，也接受傳統醫療按摩復健，每次療程花費高達200令吉（約新台幣1,400元）。他與親戚同住，並已向政府申請協助。所幸雇主體諒，允許他請假休養，並給予500令吉（約新台幣3,500元）慰問金。

新加坡醫師許建雄也曾提醒，榴槤本身屬於高熱量、高糖分水果，性質偏燥熱，過量食用恐引發身體不適。坊間流傳「榴槤不能配牛奶與海鮮」，雖無明確科學證據，但三者皆屬不易消化食材，對腸胃較敏感者仍應避免大量混食，以免引起腹脹、消化不良等問題。

此外，糖尿病患者、腎臟病患、肥胖與減重者，及孕婦族群（尤其懷孕初期）皆屬高風險族群，應特別節制或避免食用榴槤。醫師也建議，健康成人每次食用以一至兩核為宜，並應避免與啤酒、咖啡等偏熱性飲品一同攝取，以降低身體負擔，才能吃得過癮又不傷身。

榴槤 中風 馬來西亞

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