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葉門海難76死數十失蹤 衣索比亞籲移民避非正規航線

中央社／ 阿迪斯阿貝巴5日綜合外電報導

一艘搭載衣索比亞移民為主的船隻兩天前在葉門外海沉沒，造成至少76人罹難、數十人下落不明。衣索比亞今天呼籲國民「避開非正規航線」。

法新社報導，國際移民組織（IOM）表示，搭載157人的這艘船3日沉入亞丁灣（Gulf of Aden）中，它當時正前往葉門南部阿比揚省（Abyan）。阿比揚省是希望前往波斯灣國家謀生的非洲移民坐船偷渡的熱門目的地。

衣索比亞常駐日內瓦代表團在社群平台X上表示，「葉門外海發生海難，衣索比亞為這起導致超過60名國人罹難的悲劇哀悼」，阿迪斯阿貝巴有關當局正「與夥伴合作進行調查，敦促國人避開非正規路線」。

每年有數以千計非洲移民橫渡紅海（Red Sea），從吉布地（Djibouti）前往葉門，希望抵達富裕波斯灣國家成為勞工或家庭幫傭。

這些移民多來自衣索比亞北部泰格瑞省（Tigray），當地2020年至2022年間飽受戰火摧殘。

根據國際移民組織，紅海是全世界最危險移民路線之一，去年記錄到至少558人喪生。今年3月有至少180人在葉門外海失蹤，其中大多為衣索比亞人。

移民 葉門 衣索比亞

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