丹麥動物園募集棄養寵物餵猛獸 稱模擬天然食物鏈

丹麥北部的1間動物園近日呼籲民眾捐出不想繼續飼養的健康寵物，包括雞、兔、天竺鼠、馬等活體動物，以餵養園內的猛獸。園方表示，這些動物被餵食前將接受「溫和的安樂死」，以「模擬自然界食物鏈」。

英國廣播公司（BBC）報導，阿爾堡動物園（Aalborg Zoo）在Instagram發文表示，小型動物是園內掠食動物日常飲食的重要部分，園方「有責任模擬自然界的食物鏈」，且以這種方式提供的食物類似於掠食者「在野外自然獵捕的獵物」，特別是歐亞猞猁（Eurasian lynx）與獅子、老虎等。

副園長尼爾森（Pia Nielsen）透過聲明表示，動物園的食肉動物「多年來」一直以體型較小的牲畜為食，最好是帶有毛皮與骨頭的肉類，以提供「盡可能天然」的飲食。

「因此，讓因為各種原因而需要被安樂死的動物以這種方式發揮價值，是合理的做法。」

阿爾堡動物園表示，飼主可於平日捐贈小型動物，1次最多4隻，無需事先預約。至於馬匹，飼主須持有「馬匹護照」，且馬匹在過去30天內未接受任何疾病治療。符合條件並成功捐贈馬匹者，還可獲得減稅優惠。