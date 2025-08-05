美運輸部長指示加速在月球設核反應爐 拚2029年底備妥

紐約時報4日報導，美國運輸部長兼美國太空總署（NASA）代理署長達菲已發布一項指令，將加速在月球設置核能反應爐作業。

7月獲美國總統川普指派暫掌NASA的達菲在前述指令提到，中國大陸和俄羅斯計畫2030年代中期於月球設置反應爐，作為中俄打造月球基地夥伴關係一環。達菲說，若中俄搶先一步，可能宣布不准他人進入的「禁區」，這將限制美國在該地行動。

該指令是7月31日發布，美媒Politico在4日率先報導其內容。達菲在該指令說，為了妥善推進該項關鍵科技，以便有能力支持未來月球經濟、在火星達成高度能源生產及強化在太空的國家安全，NASA必須迅速行動。

該指令要求30天內指派一名NASA官員來監督在月球設反應爐的作為，並在60天內發布請求，向各公司徵詢提案。該反應爐將被要求至少100千瓦的發電量，這足以在美國供電約80戶，並在2029年末準備好發射。

紐時報導，月球一天長度約為地球4周，其中2周有持續日照，2周是寒冷黑夜，這種嚴苛的日夜循環，讓太空站或月球基地很難單靠太陽能板和電池來維繫。目前NASA和中俄合作計畫的月球探索作為，正聚焦在月球南極，當地太陽仰角一直不高，部分隕石坑底則永遠處於陰影。

NASA多年來資助核反應爐研究，包括在2022年給幾家企業3項500萬美元合約來開發初步設計。這些反應爐設計規模較小，發電40千瓦，重量6公噸以下。紐時說，加速核開發是NASA聚焦在載人太空飛行的作為一環，同時設法大幅削減機器人太空探測、氣候科學研究和和航空科技開發。不過，月球的反應爐要為何者供電還不清楚。